Spiritualità

San Brizio e la pazienza di Martino: una storia di perdono e riscatto

La vita di Brizio di Tours, successore di san Martino: il carattere ribelle, le accuse, esilio a Roma, il ritorno alla guida della diocesi e il culto

Di Luigi Luzi
Immagine creata con ChatGtp

San Brizio di Tours, vescovo, nasce in Francia, muore a Tours nel 444. Le notizie sulla sua vita provengono da San Gregorio di Tours.

Avvenimenti

  • Viene affidato a San Martino, vescovo di Tours, che lo porta con se nel monastero di Marmoutier, dove pronuncia i voti.
  • Il suo carattere ribelle gli crea inimicizie con i confratelli. Ha contrasti anche con Martino: arriva perfino a deriderlo pubblicamente. A chi incita Martino a punirlo, il vescovo di Tours replica: “Se Cristo ha sopportato Giuda, non devo io sopportare Brizio?”.
  • Nel 397 succede a Martino nella cattedra di Tours.
  • Dopo 37 anni di episcopato viene accusato di aver avuto un figlio con una suora incaricata di gestire il suo guardaroba. Destituito, si reca a Roma per essere riabilitato dal papa.
  • Rimane nella città eterna sette anni: dopo essere stato riconosciuto innocente, rientra a Tours, dove è reintegrato nella cattedra episcopale. Fonda cinque parrocchie nei villaggi vicini e una chiesa in onore di san Martino, dove fa portare i resti del santo.

Morte

Muore nel 444 ed è sepolto nella chiesa di San Martino. Il suo culto si diffonde rapidamente dopo la sua morte.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

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