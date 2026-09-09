Spiritualità

Santa Pulcheria Augusta, l’imperatrice che difese la fede e si consacrò a Dio

Santa Pulcheria Augusta, imperatrice d'Oriente, consacrò la vita a Dio, difese la fede cristiana, aiutò i poveri e promosse il Concilio di Calcedonia

Di Luigi Luzi
Immagine creata con ChatGtp

Santa Pulcheria Augusta, Imperatrice dell’impero romano d’oriente. Costantinopoli (Turchia), 19/1/399 – Costantinopoli, luglio 453

Avvenimenti

  • Pulcheria è figlia dell’imperatore romano d’Oriente Arcadio, reggente dell’impero durante la minore età del fratello Teodosio e imperatrice dopo la sua morte.
  • Ha un’influenza importante sul fratello Teodosio II, che eredita l’impero del padre, tanto che il sovrano le concede il titolo di “augusta”.
  • Grazie alla sua influenza, Teodosio e sua moglie (Elia Eudocia) si convertono al cristianesimo.
  • Alla morte del fratello, nel 450, diventa imperatrice: regna con grande autorevolezza e capacità.
  • A 50 anni sposa il senatore Marziano con l’impegno di vivere castamente.
  • Si oppone fermamente al Monofisismo e organizza il concilio di Calcedonia del 451.
  • Per riparare al cattivo trattamento inflitto da suo padre Arcadio a san Giovanni Crisostomo, ne fa riportare le reliquie da Cumana a Costantinopoli, nella chiesa degli Apostoli.

Spiritualità

Consacra la sua verginità al Signore. Combatte energicamente gli eretici e ha un ruolo chiave nella sconfitta del nestorianesimo: anche per questo viene canonizzata. Fonda molte chiese. Si schiera dalla parte dei deboli e degli oppressi. È caritatevole verso i bisognosi.

Morte

Muore nel luglio 453. Nel suo testamento lascia ai poveri tutti i suoi averi. È sepolta a Costantinopoli, nella chiesa degli Apostoli. Dopo la sua morte, fu subito venerata come santa.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

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