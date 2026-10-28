Spiritualità

San Narciso, il vescovo longevo e il miracolo dell’acqua trasformata in olio

San Narciso di Gerusalemme: la vita del vescovo longevo, tra guida della comunità, ritiro nel deserto e un costante invito alla concordia e alla pace

Di Luigi Luzi
Immagine creata con ChatGtp

San Narciso di Gerusalemme, vescovo, nasce a Gerusalemme nel 96 circa e muore a Gerusalemme nel 212 circa.

Vita

E’ il trentesimo vescovo di Gerusalemme. Viene eletto quasi all’età di 100 anni: nonostante la veneranda età, guida la sua diocesi con saggezza ed equilibrio. Nel 195 presiede, insieme a Teofilo di Cesarea, un concilio cui partecipano tutti i vescovi palestinesi e in cui viene deciso, in accordo con il Pontefice San Vittore, che la festività di Pasqua debba cadere sempre di domenica.

Si racconta che in un giorno di Pasqua trasformi l’acqua in olio per le lampade della chiesa, che ne sono rimaste prive. Quando dei malvagi si sentono minacciati dalla sua severa integrità morale, pensano di screditarlo accusandolo, falsamente, di una grave colpa. Narciso, completamente innocente, preferisce lasciare Gerusalemme e ritirarsi nel deserto per fare vita solitaria. I falsi accusatori vengono colpiti da terribili castighi e qualcuno rivela la completa innocenza del vescovo.

Ritornato a Gerusalemme, Narciso viene reintegrato alla sua carica episcopale ma, a causa dell’età molto avanzata, per la prima volta nella storia dell’episcopato si fa affiancare da un vescovo ausiliario: Alessandro di Gerusalemme. Quest’ultimo da notizie del vecchissimo vescovo con queste parole: “Narciso vi saluta, ha compiuto 116 anni e vi esorta come me a mantenere la concordia”.

Tratto dal libro “I santi ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Sconto del 15% sul primo acquisto su StampaeStampe.it
Articolo precedente
Una nuova era missionaria della Chiesa
Prossimo articolo
Crisi ad Haiti: El Salvador invia un contingente militare

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

Luigi Luzi
Luigi Luzi

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Lenovo

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE