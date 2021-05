La grande modestia e umiltà del beato Giuseppe Gérard

Beato Giuseppe Gérard, sacerdote missionario oblato di Maria Immacolata Bouxières-aux-Chênes (Francia), 12/03/1831-Roma (Lesotho, Africa), 29/05/1914. Proviene da una famiglia contadina profondamente cristiana. Grazie all’aiuto di un benefattore entra in seminario. Decide di entrare tra i Missionari Oblati di Maria Immacolata, che hanno predicato gli esercizi spirituali ai seminaristi.

Avvenimenti

• Nel 1851 entra nel noviziato degli Oblati di Maria Immacolata, quindi è inviato al seminario di Marsiglia per continuare la preparazione al sacerdozio.

• Il fondatore sant’Eugenio De Mazenod lo invia nel 1853, quando è ancora diacono, nella missione del Natal in Sudafrica, dove nel 1854 viene ordinato sacerdote.

• Nel 1862 insieme a due confratelli si reca tra i basotho, rimanendoci fino alla morte.

Spiritualità

Intenso spirito di preghiera e di mortificazione, grande modestia e umiltà. Trascorre buona parte del tempo di cui dispone davanti al Santissimo Sacramento, a capo chino e in ginocchio. Generosità e letizia. Imposta tutta la sua opera missionaria sul grande amore per i basotho (soprattutto per i vecchi abbandonati), prima ancora che sulla loro evangelizzazione: in tal modo guadagna la loro totale fiducia. Il catechismo è la sua grande passione: chiede con insistenza al Signore la grazia di poter essere un buon educatore spirituale.

Morte

In vecchiaia perde tutti i denti e comincia a soffrire per edemi agli arti inferiori. Il 24 maggio del 1914 riceve gli ultimi sacramenti. Si prepara alla morte con continue preghiere e giaculatorie. Molti basotho vanno a rendergli l’ultimo saluto; quando Maama, capo della comunità che ha rifiutato il Battesimo, va a trovarlo, Giuseppe gli dice: «Vedi, io sto per Morire. Se sapessi che significa avere la fede in punto di morte!». A tutti i religiosi che vanno a trovarlo non fa che ripetere: “Non avrei mai creduto che fosse così dolce il morire“. Le sue spoglie mortali sono venerate nella cattedrale di Maseru, capitale del Lesotho.

