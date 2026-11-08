Spiritualità

Basilica Lateranense: il significato della dedicazione della madre di tutte le chiese

La dedicazione della Basilica Lateranense celebra la cattedrale di Roma, madre di tutte le chiese: le origini e significato della festa del 9 novembre

Di Luigi Luzi
Fonte: diocesi di Roma

La festa ricorda la prima basilica, iniziata a partire dal 314 da Papa Melchiade sul terreno donato da Costantino vicino al Palazzo Lateranense. Viene consacrata da Papa Silvestro nel 324 e dedicata a San Giovanni Battista e a San Giovanni Evangelista.

E’ distrutta più volte e sempre ricostruita. L’anniversario della dedicazione della basilica è celebrato il 9 novembre fin dal XII secolo. Inizialmente è una festa solo romana (perché è la cattedrale di Roma); dal 1565 la festa viene estesa a tutta la Chiesa cattolica per onorare la “chiesa madre di tutte le chiese dell’Urbe e dell’Orbe”. Ha ospitato cinque grandi concili ecumenici. La festa odierna è la festa di tutte le chiese del mondo.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

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