Spiritualità

Santi Cosma e Damiano, dalla medicina gratuita al martirio per la fede

Santi Cosma e Damiano, medici dei poveri e martiri sotto Diocleziano: la loro storia, i miracoli e il culto dei patroni di medici e farmacisti

Di redazione
Foto Vatican News

Santi Cosma e Damiano, nacquero nella seconda metà del terzo secolo in Arabia. Dopo aver studiato l’arte medica in Siria praticarono la professione di medici assistendo gratuitamente i poveri.

Mentre essi compivano tanto bene scoppiò la persecuzione di Diocleziano così circa nell’anno 300 i santi medici si videro arrestati e furono martirizzati.

Sul loro sepolcro numerosi sono stati i miracoli ottenuti dalla loro invocazione: lo stesso imperatore Giustiniano, raccomandatosi alla intercessione di questi santi medici, fu guarito da mortale malattia e per riconoscenza fece erigere in loro onore una sontuosa basilica. La Chiesa li ha nominati patroni dei medici, dei chirurghi, dei farmacisti, degli ospedali. Il culto di Cosma e Damiano è attestato con certezza fin dal V secolo.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

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