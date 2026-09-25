Santi Cosma e Damiano, nacquero nella seconda metà del terzo secolo in Arabia. Dopo aver studiato l’arte medica in Siria praticarono la professione di medici assistendo gratuitamente i poveri.

Mentre essi compivano tanto bene scoppiò la persecuzione di Diocleziano così circa nell’anno 300 i santi medici si videro arrestati e furono martirizzati.

Sul loro sepolcro numerosi sono stati i miracoli ottenuti dalla loro invocazione: lo stesso imperatore Giustiniano, raccomandatosi alla intercessione di questi santi medici, fu guarito da mortale malattia e per riconoscenza fece erigere in loro onore una sontuosa basilica. La Chiesa li ha nominati patroni dei medici, dei chirurghi, dei farmacisti, degli ospedali. Il culto di Cosma e Damiano è attestato con certezza fin dal V secolo.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi