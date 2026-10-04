Beato Raimondo da Capua, sacerdote domenicano, Capua (Caserta) 1330 ca. – Norimberga (Germania) 5 ottobre 1399. Proviene dalla famiglia Delle Vigne. Nel 1350, mentre studia diritto a Bologna, entra nell’Ordine Domenicano. Prima viene nominato superiore provinciale della Lombardia e poi ministro generale dei Domenicani.
Avvenimenti
- Diventa l’ambasciatore di Santa Caterina da Siena presso il papa, confinato in esilio ad Avignone.
- Oltre ad essere il primo è anche il più importante biografo di Caterina da Siena. Scrive, inoltre, una biografia di sant’Agnese da Montepulciano.
- Cerca di riportare la Regola alla primitiva osservanza: per questo viene da taluni considerato il secondo fondatore.
Aneddoti
Caterina da Siena, su ispirazione della Vergine, lo sceglie come suo direttore spirituale e gli predice l’elezione a maestro generale dei Domenicani.
Spiritualità
Da vero e coerente riformatore, comincia col “riformare” se stesso, offrendo ai confratelli l’esempio di una vita in grande concordanza con la Regola domenicana.
Morte
Muore a Norimberga. Le sue spoglie mortali vengono traslate a Napoli, nella Chiesa di san Domenico Maggiore. E’ beatificato nel 1899.
Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi