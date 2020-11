Uno spazio per riflettere, grazie In Terris!

Rev.mo Don Aldo,

sono un lettore di Interris da molto tempo. E desidero ringraziarLa per i commenti e gli approfondimenti che il Suo giornale on line offre minuto per minuto a chi come me ama scorrere il vostro sito. Non parlo soltanto delle notizie. Quelle ci sono, anche a buon mercato, un pò ovunque nel vasto mondo del web. Parlo soprattutto dei commenti e degli approfondimenti che arricchiscono anche culturalmente il lettore ed offrono occasioni di riflessione.

In tal senso ho trovato illuminante il commento sui DPCM pubblicato dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli che ci ha spiegato con straordinaria chiarezza perché bisogna usare con cautela questo strumento quando si tratta di limitare le libertà fondamentali. Una riflessione che, al di là dei fatti di drammatica attualità legati alla pandemia mia, sarà sempre valida per ogni situazione e circostanza anche quando questa brutta emergenza sarà finalmente terminata.

Un cordiale saluto a Lei e a tutta la Sua redazione

Federico M.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.