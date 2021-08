Tamponi gratuiti per i giovani? Una lodevole iniziativa

Gentile direttore,

ho letto sul suo giornale che la Regione Umbria ha deciso di non far pagare i tamponi antigenici ai giovani che avevano aderito alla campagna di vaccinazione ma che ancora non hanno potuto farlo. La trovo davvero un’iniziativa lodevole. Un esempio che anche altre regioni dovrebbero seguire.

Un modo per eseguire uno screening su una fascia d’età che in questo periodo, con le nuove varianti, sembra essere ancora più esposta al rischio di ammalarsi di coronavirus. Grazie per questa vostra puntuale informazione.

Angelo F.

