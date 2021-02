Caro Direttore,

seguo da sempre con attenzione e ammirazione l’azione di Mario Draghi. Da presidente della BCE credo che abbia lasciato il segno ed ora mi auguro con tutto il cuore che il suo tentativo di governo possa andare a buon fine nell’interesse del Paese.

Per questo ho apprezzato, con un pizzico di orgoglio, l’articolo che Interris ha dedicato con ampio risalto alle parole di Christine Lagarde che ha sostituito Draghi a Francoforte. La nuova direttrice della BCE, infatti, ha citato una delle frasi più famose del premier incaricato.

Parlando dell’emergenza pandemica in Europa, la Lagarde ha infatti esclamato – intervistata dall’Economist – che la sua ricetta per il rilancio è “whatever it takes” cioè fare tutto il necessario. Proprio come disse Draghi quando si trattava di salvare l’Euro.

Ho gradito la citazione della Lagarde e sono contento che Interris abbia rilanciato questa affermazione. Ci sono tante cose che occorre proteggere a tutti i costi: la salute, il lavoro, la cura dei più deboli, il superamento delle nuove povertà alimentate dalla pandemia.

Solo questi temi valgono un programma di governo. E sono i temi cari ad Interris che io seguo sempre con grande attenzione. Un caro saluto e buon lavoro a lei ed alla sua redazione.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.