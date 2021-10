Ricostruiamo i paesi distrutti dal terremoto del 2016

Gentile direttore,

le scrivo per ringraziarla dell’articolo che avete pubblicato oggi che parla della storia di Enrico Foglietti, terremotato del Centro Italia che oltre ad aver perso la casa aveva perso anche il suo frutteto.

In particolar modo, ho apprezzato le parole di mons. Massara che così tanto si è prodigato – e tutt’ora continua a farlo – per aiutare le popolazioni della sua diocesi. Non solo si interessa della ricostruzione degli edifici, ma anche della ricostruzione delle vite delle persone. Grazie davvero per aver dato spazio a questo suo commento: è davvero un pastore con l’odore delle sue pecore.

Elisabetta R.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.