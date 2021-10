Quell’empatia nei confronti dei disabili che manca a tutti noi

Carissimi giornalisti della redazione di Interris.it,

volevo farvi i miei complimenti per l’ampio spazio che date alle problematiche legate alla disabilità. Apprezzo quel faro che quotidianamente date alle difficoltà di famiglie che hanno bambini con problemi di handicap.

Ammiro molto quei genitori che, come ho letto nell’articolo di Christian Cabello, si riuniscono in associazioni per far conoscere il mondo in cui vivono molti bambini, ragazzi ed adulti.

Purtroppo, lo devo ammettere: siamo in molti a mancare di sensibilità verso chi è affetto da disabilità. Dovremmo mostrare tutti più empatia, vicinanza e solidarietà. Insomma, dimostrare davvero che siamo umani.

Salvatore R.

