Prendiamoci più cura dei nostri bambini

Gentile direttore,

apprezzo molto le interviste che proponete. Grazie per aver pubblicato l’articolo in cui si parla del follow up pediatrico dell’Umberto I. Credo che dovremmo prenderci molta più cura dei nostri bambini, con questo non intendo dire che la loro salute venga trascurata, ma forse in questo anno e mezzo – e oltre – di pandemia, ci siamo concentrati di più su altre fasce di età.

E’ bello sapere che ci sono dei professionisti che si dedicano a progettare e realizzare dei progetti di cura dedicati ai più piccini. Trovo molto utile anche il fatto che abbiate voluto inserire in fondo all’articolo i riferimenti per contattare il centro, in modo che chi ne avesse bisogno, possa farlo agevolmente. Grazie per aver dato spazio a questo argomento.

Un caro saluto, una lettrice affezionata.

