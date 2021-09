Un nuovo stile di vita per sbloccare ogni energia vitale

Gentile Direttore, oggi voglio soffermarmi su un articolo di In Terris apparentemente non di attualità ma che è di grande importanza per l’esistenza di ogni individuo. Sollecitati dalle parole del professor Altomonte, ognuno di noi può fare un viaggio all’interno del proprio Io e della propria coscienza e scoprire quanto compiere “5 passi” verso la strada del perdonare se stessi e gli altri sia indispensabile per superare paure e sensi di colpa che possono bloccare ogni nostra energia vitale.

Un vecchio detto dice “sbagliando si impara”, con l’intervento del professor Altomonte abbiamo l’occasione per fare tesoro di questo detto e farlo diventare un nuovo stile di vita per il bene individuale e collettivo.

Bianca Maria D.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.