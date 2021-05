Le meravigliose storie di vita che arrivano da un mondo considerato “diverso”

Riportiamo il commento di una nostra lettrice all’articolo Paola Severini Melograni: “Ecco come la bontà salverà il mondo”, scritto dalla giornalista Milena Castigli.

Buongiorno, grazie per averci raccontato di quel mondo diverso, un mondo pieno di storie meravigliose. Anche io, mi sono avvicinata perché qualcuno mi sottolineò che mio padre era un disabile. Mattia Moreni. Ho scoperto un mondo che prima non avevo ben considerato. Noto come le persone si allontanato appenda si dice “disabile” come voler cancellare la difficoltà, come non sanno approcciare il diverso.

Allego qui una frase che ho ritrovato dietro ad una foto di in quadro. Era il 1956. Era un disabile perché aveva una malformazione genetica alla mano destra. Era davvero un diversamente abile. Grazie Paola, di avermi ascoltato e spero di rivederti presto. Con affetto e buon lavoro.

Maria Francesca Moreni

