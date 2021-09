L’importanza di una corretta informazione

Cara redazione di Interris.it,

apprezzo molto il lavoro che svolgete e mi piace il vostro stile. Sono molto contenta di aver letto l’articolo del prof. Girolamo Sirchia sul perché alcune persone hanno paura di vaccinarsi.

Anche io mi sono trovata in questa situazione: non mi sono vaccinata subito quando ne ho avuto la possibilità, perché ero molto confusa e spaventata. Le tante e contradditorie informazioni hanno praticamente invaso le nostre vite e, noi persone normali – intendo senza una specifica formazione in campo sanitario – ci siamo ritrovati bombardati dalle opinione dei favorevoli e dei contrari. In balia delle onde delle opinioni e, se posso permettermi, a volte espresse anche da chi non aveva molta competenza.

Ecco di cosa avremmo realmente bisogno: di una corretta informazione. Sarebbe più facile prendere una decisione consapevole.

Angela P.

