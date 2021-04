L’importanza di tornare ad abbracciarci ancora

Gentilissimo don Aldo,

ho avuto modo di leggere l’articolo del professore Rosario Trefiletti dal titolo “I 4 punti per rilanciare il Paese“. Sono molto preoccupata per l’attività economica di mio figlio, un giovane di 26 anni che nel gennaio del 2020 ha aperto un bar. Come molti, si è trovato in grandi difficoltà economiche a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia.

Sono d’accordo con il professor Trefiletti quando dice che al momento la priorità è accelerare con la vaccinazione di massa. Solo quando saremo tutti vaccinati, potremo tornare ad una vita normale e riprenderci la nostra libertà.

In questo modo tutte le attività economiche potranno finalmente riaccendere i motori e riaprire in sicurezza i battenti. Ma, ancora più importante, spero che potremmo tornare presto ad abbracciare i nostri cari senza timore di contagiare o essere contagiati.

La ringrazio per la puntuale e approfondita informazione che con il suo quotidiano riesce a garantire ogni giorno.

Un caro saluto

Monica F.

