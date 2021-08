Gli oratori: spazio vitale per i nostri figli

Gentilissimo don Aldo,

vorrei esprimere tutta la mia ammirazione per gli interessanti e approfonditi articoli che vedo pubblicati sul suo giornale. In particolare, ho apprezzato quello del giornalista Christian Cabello sulla rinascita degli oratori: offre al lettore uno spaccato di una realtà molto interessante.

Sarebbe bello vedere ogni parrocchia mettere in piedi i campi estivi affinché i bambini, dopo un lungo periodo di pandemia, possano tornare a socializzare. Gli oratori sono davvero uno spazio vitale per i nostri figli e, perché no, una boccata di aria anche per noi genitori.

