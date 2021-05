La figura del magistrato Rosario Livatino

Reverendo don Aldo,

vorrei ringraziare lei e la sua redazione per aver pubblicato l’intervista al giudice Domenico Airoma, vice presidente del Centro Studi Livatino, sul libro “Un giudice come Dio comanda” della vostra giornalista Mariangela Musolino.

Ho con piacere scoperto la figura di questo magistrato che con esemplare dedizione, ha saputo coniugare la vita professionale alla fede. Un esempio per tutti noi, troppo spesso concentrati sul nostro lavoro e sulle cose terrene, tanto da dimenticare la dimensione religiosa.

Grazie per avermi fatto scoprire il magistrato Rosario Livatino, una persona come noi che non ha rinunciato ai suoi ideali e alla sua fede e per questo è stato ucciso e ora verrà beatificato.

Cordiali saluti, Francesca P.

