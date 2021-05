Ecco quali sono le problematiche delle famiglie

Gentile direttore,

grazie per il suo editoriale che mette in luce come le famiglie siano state un po’ dimenticate. Sono perfettamente d’accordo con lei quando dice che sono state relegate nel dimenticatoio negli ultimi anni.

Questa è una problematica che mi tocca da vicino: la mia è una famiglia numerosa, abbiamo quattro figli e sono la nostra gioia. Devo ammettere che siamo un po’ in difficoltà perché le spese per la scuola e l’asilo sono molte. Sarebbe un grande aiuto poter avere delle agevolazioni che ci permettano di alleviare la pressione sul nostro bilancio economico.

Un altro problema ricorrente che si presenta è quando i nostri bambini si ammalano: è difficile dover chiedere sempre al datore di lavoro delle ferie o dei permessi per rimanere a casa e seguire i piccoli. Fortunatamente, il mio è molto comprensivo, ma non nego che in passato ho pensato più di una volta di scegliere tra il lavoro e la famiglia.

Quindi, grazie ancora per questo suo editoriale e per il servizio che il suo quotidiano svolge.

Un caro saluto, Angelica F.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.