Gentile direttore,

mi sono molto emozionata nel leggere l’articolo dei “Coniglietti bianchi” di Perugia. Non lo nascondo, mi è scesa una lacrima. Vorrei fare i miei complimenti alla dottoressa Scarabottini che insegna in questa scuola speciale e dirle che l’ammiro per quello che fa.

Questo dimostra, secondo me, che gli insegnanti hanno una vera vocazione. Dalle parole della dottoressa traspare tutto l’amore e la dedizione che ha per la sua professione. Ecco perché dovremmo apprezzare di più i docenti come lei.

Annapia F.

