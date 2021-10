Con il vostro articolo su Halloween mi avete aperto gli occhi

Gentilissimi giornalisti della redazione di In Terris,

volevo ringraziarvi per aver pubblicato l’articolo a firma del vostro fondatore, don Aldo Buonaiuto, “Halloween, lo scherzetto del diavolo”. Devo dire che fino ad ora, non avevo mai approfondito cosa ci potessero essere degli aspetti così oscuri dietro questa celebrazione. Non mi sono mai posta il problema neanche quando all’asilo di mio figlio hanno organizzato una festicciola su questo tema per i bambini.

Con il vostro articolo che su Halloween mi avete aperto gli occhi, farò tesoro di questa lezione e cercherò di parlarne con le maestre in modo che non lo organizzino più a scuola. Vi leggo sempre e sono sempre molto soddisfatta degli articoli che proponete, questa volta devo ammetterlo, mi avete proprio stupita, ovviamente lo dico in sento positivo.

Antonella R.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.