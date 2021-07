Basta aumenti in bolletta, siamo in difficoltà

Gentile direttore,

grazie per gli articoli che proponete ogni giorno. Ho letto quello pubblicato il 6 luglio del professor Rosario Trefiletti, che stimo molto. Sono sconcertata, di nuovo un aumento delle bollette… Ma perché aumentano così tanto? Soprattutto, perché in questo momento di grande difficoltà economica per le famiglie.

Sì è vero, riceviamo bonus un po’ per tutto… ma sono soldi che “vengono chiesti indietro” con questi aumenti continui. Le famiglie sono in difficoltà, molte persone hanno perso il lavoro, non si riesce più ad arrivare a fine mese.

Speriamo che prima o poi si capisca che non si può continuamente aumentare ciò a cui non possiamo rinunciare…

Cordiali saluti

Francesca P.

