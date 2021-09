Aumento delle bollette? Non ce la facciamo più

Gentile direttore,

scrivo in un momento in cui sono molto arrabbiata. Ho sentito al telegiornale che aumenteranno di nuovo le bollette di luce e gas. Come se non bastasse è stato aumentato anche il costo della benzina. Sono molto scoraggiata, non so come faremo ad andare avanti.

Nel quartiere dove vivo, quello di una piccola città, ci sono diverse famiglie come la mia che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. In casa nostra entra solo uno stipendio. Sono tante le spese che dobbiamo affrontare e questo nuovo aumento delle bollette non ci voleva proprio. Non ce la facciamo più.

Simonetta R.

