Approfondimento e valori: quello che gli altri non dicono (o dicono poco)

Caro don Aldo,

mi informo sempre seguendo il suo giornale on line, e trovo gli aggiornamenti sempre precisi e puntuali. Ma rispetto alle grandi testate on line, trovo che Interris.it abbia una marcia in più sui commenti.

Ogni volta che vado on line, mi soffermo e leggere le riflessioni che riguardano sempre i temi di attualità ed anche le questioni economiche, sociali, etiche e culturali più importanti. In particolare apprezzo la capacità dei suoi giornalisti di andare ad illuminare temi spesso dimenticati, con dolo o con colpa non sta a me giudicarlo, dalle grandi testate.

Ecco perchè trovo molto nutriente per il mio spirito, il racconto delle storie di volontariato e di associazioni no profit che si dedicano con amore e con passione alle popolazioni più povere, agli ultimi, ai diseredati.

Per questo ho deciso di mandarle questo piccolo e modesto contributo: per ringraziarla delle cose belle che fate e per incitarla ad andare avanti, a non lasciarsi scoraggiare, anche se i tempi sono difficili ed il mondo sembra qualche volta girare al contrario. Un caro saluto

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.