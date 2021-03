Aiutare gli anziani, non solo una buona azione ma esempio di amore verso il prossimo

Reverendo don Aldo,

leggo con piacere il suo quotidiano da molto tempo, ma mai come oggi sono stata felice di ricevere via mail la vostra newsletter. Mi chiamo Angelica e da circa due anni non ho più con me la mia mamma. Mio papà, purtroppo, è deceduto quasi cinque anni fa. Se fossero ancora in vita avrebbero compiuto rispettivamente 82 e 85 anni.

Degli over 80, come vengono definiti oggi. Per questo leggo con piacere l’articolo del professor Rosario Trefiletti “Over 80 e vaccini: scende in campo il progetto ‘Ti accompagno io’“. Ho condiviso con tutti i miei contatti questo articolo.

Trovo che questa iniziativa sia veramente lodevole e degna di nota, in quanto dedica un’attenzione speciale a tutte quelle persone che – un po’ in là con gli anni – non avrebbero altro modo per recarsi nei centri di vaccinazione. E’ davvero un bene tutelare i nostri anziani, sono la nostra memoria, le basi della nostra civiltà.

Grazie davvero per aver dato spazio a questo articolo. Un caro saluto.

Angelica R. (Roma)

