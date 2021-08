A settembre la scuola sarà in presenza, ma sarà anche sicura?

Gentile direttore,

approfitto di questo spazio che mette a disposizione dei lettori per fare una domanda: a settembre i nostri figli torneranno tutti in classe, ma sarà davvero in sicurezza? Non voglio dubitare delle istituzioni o del governo, anche perché credo che anche se con qualche lacuna, abbiano comunque cercato di fare del loro meglio.

Ma sono anche preoccupata che con l’arrivo del freddo e dell’inverno possa esserci una nuova ondata di contagi… Ovviamente spero di no, ma la paura è tanta. E ho sentito al telegiornale che ancora molti insegnanti non sono vaccinati. Ma è vero?

Ringrazio di nuovo per lo spazio che mi vorrete dare.

Annalisa M.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.