In Terris ha bisogno di te!

Caro lettore di In Terris,

l’economia mondiale è messa a dura prova dalla pandemia, dalla guerra e ora anche dal caro energia. Tante realtà piccole e grandi sono in sofferenza.

Anche noi di In Terris stiamo attraversando un momento particolarmente duro. Ma non per questo abbiamo smesso di credere nel nostro lavoro. Continuiamo a raccontarvi ogni giorno l’attualità, la politica, la cronaca, la Chiesa e la società, con quell’occhio particolarmente attento a tutte le problematiche che affliggono le periferie delle nostre città e del mondo e che da otto anni contraddistingue il nostro lavoro.

Noi non riceviamo finanziamenti pubblici proprio per mantenere libera l’informazione. Ma senza il tuo aiuto concreto In Terris non potrà continuare a vivere!

Purtroppo, se la situazione economica non migliorerà, saremo costretti a concludere questa esperienza editoriale così tanto apprezzata. Questo si tradurrebbe in tanti giovani che si troverebbero senza un lavoro e quindi senza la possibilità di sostenersi in autonomia o supportare le proprie famiglie.

Facciamo dunque appello a tutti voi, cari e affezionati lettori, affinché possiate sostenerci con un contributo volontario, ognuno nella misura che gli è possibile.

I costi di gestione per la nostra testata sono diventati quasi insostenibili, per questo ci rivolgiamo ad ogni singolo cittadino ma anche alle associazioni, alle fondazioni e alle imprese che ci leggono: vi chiediamo di scegliere noi per la vostra pubblicità o per far conoscere le vostre iniziative e campagne benefiche. Aumentando così la vostra visibilità grazie a un quotidiano di tiratura nazionale.

La nostra missione nel variegato mondo dell’informazione è quella di edificare una società migliore, dove tutti possano essere rappresentati nei propri diritti inalienabili e possano crearsi un’opinione non condizionata sui temi maggiormente sensibili del dibattito sociale.

Non chiediamo il costo di un abbonamento, ma l’aiuto di chi ama l’informazione libera e ha a cuore la vita degli ultimi. Per continuare a fare ciò, abbiamo però bisogno di un aiuto basilare: il tuo! Non lasciarci soli!

Grazie per il tuo sostegno e il tuo contributo.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.