Caro lettore, aiuta In Terris a proseguire nella sua missione

Cari amici e lettori di In Terris, eccoci all’inizio di questo nuovo anno carichi di energia per proseguire nella nostra missione: dare voce agli ultimi, a tutti coloro che troppo spesso vengono relegati nelle periferie della nostra società.

Come ben sapete, per la nostra redazione l’informazione libera, autonoma e indipendente è uno dei beni più preziosi. Un bene a cui ci dedichiamo con impegno e passione sinceri, nella convinzione di effettuare un servizio essenziale per la vita di ciascuno di noi.

L’incertezza globale dovuta al prosieguo della guerra in Ucraina e al nuovo conflitto in Medio Oriente hanno reso ancora più necessaria la necessità di riuscire a dare voce a chi non ha voce, attraverso il quotidiano lavoro svolto dalla nostra redazione. La famiglia di In Terris accoglie professionalità diverse che arricchiscono di contenuti questa opera giornalistica di profonda valenza sociale, culturale e informativa.

Dal settembre 2014 In Terris ogni giorno vi porta a conoscenza sia dei principali temi dell’attualità come il disagio giovanile e l’emergenza educativa, della politica nazionale e internazionale, della geopolitica, dell’economia, della scuola, del lavoro, dell’ecologia e dello sviluppo sostenibile, della Chiesa, dello sport, della disabilità, sia quelle vicende e quelle notizie che a volte nel grande e continuo flusso dell’informazione restano un po’ sullo sfondo ma non per questo sono meno importanti, come le tante preziose azioni di solidarietà compiute da tante persone di buona volontà che operano nel mondo delle parrocchie, del volontariato, del terzo settore, facendosi prossime ai fragili e agli emarginati.

Per continuare la nostra missione e mantenere libera da ogni condizionamento la nostra informazione, cari amici di In Terris abbiamo bisogno di voi. Non vi chiediamo il costo di un abbonamento, ma un aiuto secondo le possibilità di ognuno. Questo permetterà alla nostra redazione di poter proseguire nel suo lavoro.

Cari amici, cari lettoi, contiamo sul sostegno di voi che amate la libertà di informazione e che, come noi, avete a cuore quanti nella società odierna troppo spesso non hanno voce. Grazie per il vostro aiuto e sostegno.