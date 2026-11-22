La classifica del benessere scolastico. Un’occasione per presentare i nuovi progetti che la Fondazione Articolo 49, con il supporto delle istituzioni europee, nazionali e locali e tramite la piattaforma InClasse.net, porterà nelle scuole primarie, secondarie di I e II grado in Italia e nelle scuole italiane all’estero nell’anno scolastico 2026/27 anche grazie a un accordo con il Maeci, per sviluppare le competenze e le capacità critiche degli studenti con l’obiettivo di renderli cittadini consapevoli e partecipi dello sviluppo del Paese e dell’Unione europea. L’iniziativa, che in 5 anni ha coinvolto oltre 75mila alunni, vede quest’anno già oltre 20mila studenti iscritti. I progetti presentati sono: Viva la Costituzione, la Costituzione è Viva!, che accompagna studenti e docenti in un percorso di conoscenza della Costituzione e dell’Unione Europea con il supporto di Q8 Italia; Mi piace un mondo che promuove l’importanza dei corretti stili di vita, con il supporto di Rsg Group; #Next Step, che accompagna ragazzi e ragazze in un percorso di conoscenza di sé e dei propri talenti con il sostegno di Confartigianato Imprese e di Sarpom, società di IP – Gruppo Socar; Online, Onlife per aiutare i ragazzi a costruire maggiore consapevolezza sull’uso di internet e dei social con il supporto di Almaviva Group; Dream for Europe, pensata per conoscere e approfondire le radici, i valori e il futuro dell’Ue e Gea Edu – Idee per il futuro, che diffonde la cultura della sostenibilità economica, sociale, ambientale e digitale, perseguita grazie all’innovazione, all’economia circolare, alla digitalizzazione e alle nuove opportunità professionali, sostenuto da Amazon, Boeing, Q8 Italia e Unirima. La qualità delle scuole in Italia si attesta su una sufficienza risicata (intorno al 6,3–6,4 su 10 secondo le indagini recenti), con forti differenze tra aree geografiche, ordini scolastici e singoli istituti. Scuola dell’infanzia e università sono i segmenti valutati relativamente meglio rispetto alle scuole secondarie. Esistono istituti superiori di alto livello e scuole universitarie superiori (come Sant’Anna, IUSS, SISSA, IMT, GSSI) con standard molto elevati. Una tenuta in ambito OCSE: a fronte di cali registrati in altri Paesi, l’Italia mostra una certa stabilità nei rilevamenti internazionali. Il divario tra Nord e Sud (e tra aree urbane e interne) resta marcato sia nelle competenze di base (test INVALSI) sia nella dispersione scolastica, ancora sopra la media Ue. Quote rilevanti di studenti arrivano alla fine delle superiori senza competenze pienamente sufficienti in italiano e matematica, con differenze evidenti tra licei, tecnici e professionali. Vengono segnalati programmi ritenuti troppo teorici o datati, precariato, carenze su alcune materie e disomogeneità nella formazione continua. Restano problemi legati a edifici datati, spazi, riscaldamento e connessione digitale.

Welfare scolastico

E’ Bergamo la provincia italiana che ha, in media, più infrastrutture e servizi disponibili nelle sue scuole rispetto al resto d’Italia. All’ultimo posto, invece, Trapani. A sancirlo, il primo indice di welfare scolastico, lanciato dalla piattaforma InClasse durante l’evento “Radici per il futuro: 5 anni di progetti educativi della Fondazione Articolo 49”. L’indice ha analizzato le scuole italiane statali di 104 province, dalle primarie fino alle secondarie di II grado ed è disponibile online sul sito della piattaforma InClasse. L’Indice, che è stato costruito con l’obiettivo di sintetizzare, in un unico valore, alcune caratteristiche delle infrastrutture e dei servizi disponibili nelle scuole delle diverse province italiane, si basa su 19 indicatori appartenenti a tre dimensioni principali: servizi, energia e trasporti. La dimensione dei servizi comprende sette indicatori: presenza della mensa, della palestra, dell’auditorium, delle aule informatiche, delle aule tecniche, degli spazi collettivi e degli spazi destinati alla didattica. Sempre sette indicatori formano la dimensione energia: accorgimenti per la riduzione dei consumi energetici, doppi vetri o serramenti doppi, isolamento delle coperture, isolamento delle pareti esterne, zonizzazione dell’impianto termico, impianto solare termico e impianto fotovoltaico. Cinque, infine, gli indicatori della dimensione trasporti. E cioè disponibilità di trasporto pubblico urbano, trasporto pubblico interurbano, trasporto ferroviario, trasporto per studenti con disabilità e presenza di pista ciclabile. Il rapporto è stato realizzato nell’ambito della tesi, in fase di pubblicazione, “Misurare il welfare scolastico nelle province italiane: costruzione e analisi di un indicatore composito nel quinquennio 2020-2025” di Claudia Lazzaro, studentessa del corso di laurea in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Nella classifica generale, che rappresenta una media di tutte le infrastrutture e servizi disponibili, in testa c’è la provincia di Bergamo, con un indice pari a 52,7 su un punteggio massimo di 100. La posizione della provincia lombarda è infatti frutto del 3° posto nel settore Trasporti, del 4° posto nel settore Energia e del 32° posto alla voce Servizi. Completano il podio Sondrio (52,2) e Savona (50,4).

Graduatoria

Nella top ten anche Ravenna (50,1), Parma (49,5), La Spezia (49,4), Como (49,3), Ascoli Piceno (49,3), Prato (48,8) e Lodi (48,4). La prima delle grandi province è Venezia (21° posto), seguita da Bologna (24°), Torino (28°), Genova (31°) e Roma (33°). La provincia di Milano nella classifica generale è solo al 48° posto, appena sopra Firenze (49°), mentre Napoli è al 98° posto. Negli ultimi tre gradini, invece, Crotone (con un indice di 29,4), Reggio Calabria (29,3) e Trapani (27,8). – Se analizziamo la categoria Servizi, che comprende le mense, le palestre, gli auditorium, le aule informatiche e tecniche e gli spazi collettivi e per la didattica, la classifica cambia. In questo caso al primo posto ci sono a pari merito Prato e Genova con un indice pari a 65,5, mentre completa il podio la provincia di Massa-Carrara con 64,5. In questa classifica bene Milano al 7° posto (indice 63,2) e Firenze, nona con 62,7. Molto male ancora una volta il Centro-Sud con Latina ultima (40,2) preceduta da Cosenza (40,3), Crotone (40,4) e Palermo (40,7). I dati sulla categoria Energia comprendono valori come la riduzione dei consumi, la presenza di doppi vetri, isolamento di pareti e coperture, la presenza del solare e del fotovoltaico. Al primo posto troviamo la provincia di Sondrio (indice a 53,9), seguita da Rieti (52,4) e Vicenza (51). Nella top ten anche una città del Sud (Lecce, all’ottavo posto). Fanalino di coda Trapani (indice a 10,8), preceduta da Livorno (13,3) e Reggio Calabria (14,3). Il terzo indicatore considerato è relativo ai trasporti, quindi riguarda la presenza di mezzi pubblici (urbani e interurbani), la ferrovia, il trasporto per disabili e la presenza di una pista ciclabile in una distanza generale dalla scuola tra 250 e 500 metri. I primi tre posti sono occupati da La Spezia (indice 51,5), seguita da Lodi (51,4) e Bergamo (50,8). Negli ultimi 10, tutte città del Sud Italia: Avellino (95° posto, indice a 29), Benevento (28,7), Agrigento (28,2), Palermo (27,7), Reggio Calabria (25,7), Siracusa (25,5), Vibo Valentia (24,9), Salerno (24,9), Trapani (23,7), Crotone (20,7). La giornata si è aperta con l’introduzione di Andrea Poli, Presidente della Fondazione Articolo 49. A seguire, il panel ‘Gea Edu’ e ‘Next Step’ con gli interventi di Alessandro Calvi, Coordinatore della Commissione Istruzione dell’Università e Ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Serenella Ravioli, Direttrice Comunicazione, Informazione e Servizi ai Cittadini di Istat.

Dream for Europe

Quindi Riccardo Cuomo, Dirigente Area Politiche per il lavoro di Unioncamere; Barbara Ingignoli, Public & Government Affairs Advisor di Socar, Società di IP – Gruppo SOCAR; Riccardo Porta, Presidente Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese; Anna Clementina Veclani, Managing Director per l’Italia e il Sud Europa di Boeing. Spazio a “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva” e “Dream for Europe”, con Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Massimo Persotti, funzionario Comunicazione del Dipartimento per gli Affari europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo. Quindi è stata la volta di “Online, Onlife”; Nicola Sansalone, dirigente Servizio ispettivo e Rapporti con i Corecom di Agcom; Anna Colaps, Dsa officer della Rappresentanza della Commissione Ue in Italia; Serena Zizzari, commissario Capo della Seconda Divisione del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica; Marco Cervellini, Capo divisione Consapevolezza dell’Acn e Gianluca Ciminata, head of BrAIn Learning Organization di Lutech. Si è parlato infine di ”Mi piace un mondo”, con Clara Velez Fraga, Head of Outreach and Promotion della FAO; Antonio Moretti, Direttore Ispa-Cnr e Presidente dello Steering Committee dell’EU Food Safety Platform; Michele Carruba, Fondatore del Centro di Studi sull’Obesità dell’Università di Milano e Giuseppe Falbo, Director of Commercial and Sales di RSG Group.