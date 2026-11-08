La Toscana è la prima regione in Italia per attrattività nel turismo enogastronomico, scelta da oltre un terzo dei viaggiatori nazionali grazie a un patrimonio unico di borghi, cantine e produzioni DOP e IGP. BuyFood Toscana è l’evento promozionale B2B (business-to-business) organizzato dalla Regione Toscana per fare incontrare le aziende agroalimentari del territorio con acquirenti nazionali e internazionali. L’obiettivo è favorire accordi commerciali (“dai contatti ai contratti”) e fare conoscere le eccellenze del gusto toscano nel mondo. I prodotti coinvolti sono le eccellenze a qualità certificata come DOP, IGP, Biologico, Agriqualità, Prodotto di Montagna e PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali), oltre alla birra agricola (esclusi vino e alcolici, salvo eccezioni PAT). Tra le attività incontri d’affari B2B, degustazioni, masterclass, convegni tematici e tour esperienziali sul territorio. L’evento si svolge a Firenze presso il Palaffari (Palazzo degli Affari). L’organizzazione è affidata alla Regione Toscana in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze. La realizzazione è curata da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, in sinergia con Vetrina Toscana. Tra gli appuntamenti dell’edizione 2026 il convegno intitolato “Agricoltura toscana: modello di valore. Radici, qualità e valore delle produzioni DOP e IGP”. I lavori, introdotti dai saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessore all’Agricoltura Leonardo Marras, hanno affrontato gli scenari dell’agroalimentare di qualità attraverso i dati economici e di mercato presentati da ISMEA e IRPET.

Eccellenza toscana

Tra le principali itinerari e zone del gusto il Chianti Classico. Un percorso tra colline e vigneti storici (Greve in Chianti, Panzano, Radda), celebre per il vino Sangiovese DOCG, l’olio extravergine di oliva DOP, i formaggi e i salumi tradizionali. Include visite a cantine d’autore come la Cantina Antinori nel Chianti Classico. Poi la Val d’Orcia, Montalcino e Montepulciano. Un viaggio tra panorami iconici e grandi rossi come il Brunello di Montalcino e il Vino Nobile di Montepulciano, accompagnati dal Pecorino Toscano DOP, dalla Chianina e dai pici. Quindi San Miniato, meta d’eccellenza in autunno per la ricerca e la degustazione del tartufo bianco. Poi la Maremma e Costa degli Etruschi. Terra di mare, natura e produzioni identitarie come i salumi di Cinta Senese DOP, il Morellino di Scansano e i vini di Bolgheri (Sassicaia). La Lunigiana e Garfagnana. Zona nord-ovest ideale per scoprire il vermentino dei Colli di Luni DOC, il lardo di Colonnata IGP, i panigacci e la polenta di castagne. Esperienze rinomate le degustazioni e visite in cantina. Dalle storiche tenute di famiglia alle cantine di design (come Petra, Salcheto o Rocca di Frassinello). Celebri anche i corsi di cucina: workshop dedicati alla preparazione di pasta fresca, tiramisù o alla cottura della Bistecca alla Fiorentina. In crescita l’eno-cicloturismo: escursioni in bicicletta o e-bike tra i filari e i borghi, con eventi dedicati come In Bici con il Morellino. Tra i piatti della tradizione autunnale-invernale, ibollita, pappa al pomodoro, acquacotta, cacciucco e castagnaccio.

Sostenibilità

Momento centrale di BuyFood Toscana è il confronto pubblico tra l’assessore Leonardo Marras e la conduttrice e divulgatrice Licia Colò dedicato al legame virtuoso tra sostenibilità, benessere e territorio. Poi la tavola rotonda con esperti e la celebrazione degli anniversari dei Consorzi di tutela toscani, testimoni della tenuta storica e della reputazione del patrimonio a denominazione d’origine. Per dure giorni la stampa nazionale di settore è stata impegnata in un press tour dedicato a filiere e biodiversità in Maremma. Mentre la cultura agroalimentare ha incontrato tre diversi target attraverso altrettanti appuntamenti di degustazione. La masterclass sull’Olio Toscano IGP dello chef Mattia Barciulli rivolta agli studenti dell’Istituto Alberghiero “Aurelio Saffi” di Firenze. Quindi spazio al focus sensoriale sui Cantuccini Toscani IGP a Palazzo Medici Riccardi riservato a giornalisti ed esperti del settore. Inoltre l’iniziativa di QuORe aperta al grande pubblico degli appassionati porta i prodotti DOP e IGP toscani nelle carte di 100 ristoranti della regione. BuyFood Toscana 2026 è un evento di Regione Toscana, in accordo con Camera di commercio di Firenze, organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. L’evento, alla sua ottava edizione, si avvale della sinergia di Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico. Con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.