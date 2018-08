VENERDÌ 24 AGOSTO 2018, 18:40, IN TERRIS



MEETING DI RIMINI

Una tavola rotonda sul terremoto

Il pomeriggio é stato chiuso dallaa testimonianza di Giovanni Allevi, musicista, compositore, direttore d’orchestra, che ha vissuto ad Ascoli la grande scossa del 24 agosto 2016

VINCENZO VARAGONA

a Regione Marche ha promosso un appuntamento di riflessione sul secondo anniversario dal terremoto a Rimini, nel meeting di Comunione e Liberazione. Una scelta che ha dato modo di partecipare, informandole, a centinaia di persone, non marchigiane, che del terremoto avevano sentito soltanto parlare. Sono intervenuti il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, il Rettore dell’Universitá di Camerino, Claudio Pettinari, l’imprenditore Federico Maccari, il portavoce dell’associazione “Ask the dust” di Arquata del Tronto, Vincenzo Nespeca e il maestro Giovanni Allevi.

Luca Ceriscioli, introdotto da un video della Regione che cita dati e fornisce immagini sul lavoro che é stato compiuto in questi due anni, ha chiesto al governo centrale (oltre ad altri rappresentanti della giunta regionale era presente il parlamentare leghista Tullio Patassini) e all’Europa nuove risorse, ma in particolare una burocrazia più snella (il 60% non ha ancora un responsabile unico del procedimento a causa dei requisiti troppo stretti).

Significativa la testimonianza di Pettinari, Rettore di un ateneo che due anni fa era destinato a scomparire o ad essere fagocitato da altri atenei come Macerata. Unicam, invece, é diventata il simbolo della rinascita di un territorio, mantenendo, a distanza di due anni, il primato di primo ateneo italiano nella fascia sotto i 10000 iscritti. Solo pochi giorni fa, il 6 agosto, Unicam ha potuto inaugurare il nuovo studentato, che garantisce 450 dei 1800 posti letto persi per il sisma. E ancora Unicam ha avviato l’ampliamento della facoltà di informatica, che fa parte di un piano di investimenti di edilizia universitaria per circa 100 milioni di euro.

Una delle preziose realtà economiche che collaborano con Unicam é La Pasta di Camerino: anche in questo caso Federico Maccari ha testimoniato come l’azienda, non danneggiata direttamente, rischiava seriamente di non poter lavorare per il contesto di desolazione post sisma, in cui gli stessi lavoratori non avevano più una casa. “Ci siamo rimboccati le maniche - ha affermato Maccari - abbiamo procurato un alloggio ai nostri dipendenti, abbiamo investito 4 milioni in un nuovo stabilimento, abbiamo assunto altre 22 persone”.

Infine la testimonianza di Nespèca che con altri giovani amici ha dato vita a un portale, una pagina social che è diventata associazione, con l’obiettivo di informare anche quando i riflettori si fossero spenti. Così è stato, ha aggiunto, e "adesso cercheremo di capire come patrimonializzare questa esperienza che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo offrendoci anche tante soddisfazioni”. Al termine dell’intervento un’amica di Vincenzo, Giulia, ha letto un brano che esprime ansie e desideri dei giovani di Arquata del Tronto.

Il pomeriggio é stato chiuso dall’intensa testimonianza di Giovanni Allevi, musicista, compositore, direttore d’orchestra, che ha vissuto ad Ascoli la grande scossa del 24 agosto 2016. Allevi ha espresso in un brano, “No words”, diventato film, che fa parte dell’ultimo lavoro dell’artista, “Equilibrium”, le emozioni di quei drammatici momenti. Allevi, di rientro da un tournée in Cina e Giappone, ha anche citato l’esperienza orientale, che vede gli studenti sempre in classe, nonostante io terremoto, perché le scuole sono sicure, e c’è una grande attenzione alla cultura di convivenza con il sisma.