Una storia di fede e di coraggio che non lascia alla morte l’ultima parola. “Martina il Cuore e la Rosa“, pubblicato dalle Edizioni Ares, racconta la vicenda stupefacente di una bimba morta di tumore il 7 giugno 2007, a soli sette anni. Il libro riporta la cronaca nuda di due anni di dolore che travolgono una famiglia, tra ospedali, paura e amore ostinato. Ma l’esito incredibilmente non è tragico. Queste pagine di rara intensità non sfociano in un atto d’accusa né in un grido di rabbia. Perché Martina, prima di “volare via come un uccellino”, rivela altro. E cioè una fede che cresce nel buio. Una gioia disarmante. Incontri reali, vivi con il Gesù-Sacro Cuore caro a santa Faustina Kowalska e la Madonna-Rosa Mistica delle apparizioni di Montichiari. Sono loro, Gesù e Maria, il Cuore e la Rosa a cui la protagonista àncora la sua esistenza, che chiede e annuncia gioia eterna. “Al funerale fate festa”, dice Martina a mamma e papà, “perché io la farò con voi”. La morte arretra, la speranza avanza.

Oltre la morte

Un racconto che scuote e seduce, che rivela la grazia nell’esperienza della croce, dove il dolore diventa offerta di sé e promessa di vita nuova, profumo di Paradiso. E l’invito preciso, consegnato da una bambina ai famigliari, di testimoniare con la sua storia “che Gesù e la Madonna ci vogliono bene”. Mamma Giovanna ha raccolto le memorie di tutti, trovando un aiuto di penna nel giornalista Riccardo Caniato. Il volume si avvale anche dei contributi della teologa, suor Daniela Del Gaudio, consultrice del Dicastero per la Dottrina della Fede, e di padre Serafino Tognetti. “Mamma, devi dire a tutti che Gesù e la Madonnina ci vogliono bene”, dice Martina a 7 anni. “Ho scritto queste pagine in onore di mia figlia Martina, per la sua festa in Paradiso. Le ho scritte a nome mio, di mio marito Claudio e delle nostre figlie Doriana, Mariachiara e Francesca. Affido tutto alla Madonna. L’intento è di far conoscere l’amore di Dio, che si è fatto uomo, per ogni creatura. Questa scoperta io e la mia famiglia la dobbiamo a Martina. Questa è la sua storia e la sua testimonianza”, sottolinea Giovanna, la mamma. “Il mio coinvolgimento in questo libro nasce da un confronto con i genitori di Martina che si è fatto via via più profondo nella misura in cui questa dolcissima bambina è divenuta anche per me ‘Marti’, cioè si è ritagliata un posto solo suo nel mio cuore”, afferma Riccardo Caniato.

Carità cristiana

“Una testimonianza di particolare utilità per quelle famiglie che, come quella di Martina, hanno avuto la prova terribile di veder morire il proprio figlio o la propria figlia, una sorella o un fratello“, evidenzia suor Daniela Del Gaudio. “La limpidezza di Martina è straordinaria. Raramente mi sono imbattuto in una figura simile. Ella non si accorge nemmeno di quello che si realizza in lei perché, come esige la carità cristiana, il suo bene è il bene degli altri: vuole che tutti vadano d’accordo, che il medico sorrida, che la mamma preghi, che i bambini del reparto siano curati ecc. Ella vuole il mondo limpido, perché è Dio che lo vuole”, scrive padre Serafino Tognetti. Giovanna Pupillo si è sposata a 21 anni con Claudio Kluzer. Dal loro matrimonio l’8 novembre 1999 è nata Martina. Dopo di lei altre tre figlie: Doriana, Mariachiara Martina e Francesca Josephine. La famiglia vive a Trezzano sul Naviglio (Milano), dove sono ambientate le vicende raccontate in questo libro. Dopo gli studi in Scien¬ze umane Giovanna ha iniziato a lavorare come collaboratrice scolastica. Riccardo Caniato si dedica da oltre vent’anni come editore e giornalista allo studio delle apparizioni mariane. Autore e curatore di numerosi volumi, oltre che di servizi e speciali giornalistici per diverse testate, è fra i massimi esperti della mariofania di Montichiari (Brescia). In questo ambito ha curato l’edizione dei Diari della mistica Pierina Gilli ed è stato segretario della Commissione teologica internazionale che ha favorito il Nihil obstat del 2024. È socio della PAMI-Pontificia Accademia Mariana Internationalis.