Alleanza per una rete digitale di mutuo aiuto e assistenza domiciliare. Pubblico e privato: non più due mondi che si incontrano solo attraverso bandi, forniture o sponsorizzazioni ma soggetti che possono progettare insieme interventi con ricadute misurabili sulle comunità. Una società benefit è un’impresa a scopo di lucro che, oltre a generare dividendi per i soci, persegue nello statuto una o più finalità di beneficio comune. Il meccanismo è semplice. Ciascun comune fornisce le linee guida sui bisogni sociali prioritari. Poi l’impresa benefit realizza e gestisce l’infrastruttura tecnologica che incrocia la domanda di assistenza degli anziani con l’offerta di servizi del terzo settore e del volontariato locale. Per le amministrazioni locali, i sindaci e gli amministratori pubblici, le società benefit sono alleati strategici. Sono soggetti capaci di intercettare i bisogni concreti delle comunità e trasformarli in modelli d’impresa stabili, in grado di generare contemporaneamente valore economico e impatto sociale positivo. Collaborare con una società benefit o promuoverne la nascita sul proprio territorio offre alle amministrazioni locali vantaggi concreti. E cioè efficienza e sostenibilità. Si tratta di modelli di business che non gravano esclusivamente sulle finanze pubbliche ma attraggono capitali privati orientati all’impatto. Co-progettazione agevolata attraverso interlocutori aziendali che condividono gli stessi obiettivi di benessere pubblico stabiliti nello statuto aziendale. Fondamentale è la creazione di un ecosistema locale innovativo che trattiene i talenti e attira investimenti sostenibili (Esg).

Alleanza pubblico-privato

Le partnership tra pubblica amministrazione e società benefit si traducono quindi in progetti tangibili in tutta Italia. Numerosi i modelli virtuosi di intervento congiunto. A partire dalla rigenerazione di ex aree industriali in spazi di co-housing. Previsto il recupero di complessi immobiliari dismessi di proprietà comunale per la creazione di quartieri residenziali sostenibili. Ecco come una società benefit interviene nella ristrutturazione. Integrando appartamenti a canone calmierato, aree verdi pubbliche e spazi di coworking offerti gratuitamente per le associazioni locali. Un esempio è costituito dallo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili (Cer) condominiali. Il punto determinante è la gestione tecnica e sociale di una rete energetica locale. Qui l’amministrazione locale mette a disposizione i tetti delle scuole e delle case popolari. La società benefit, installa i pannelli fotovoltaici e sviluppa la piattaforma di ridistribuzione dei ricavi, azzerando le bollette delle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica. Una notevole importanza rivestono la mobilità scolastica a impatto zero e i percorsi sicuri. Ovvero la pianificazione di sistemi di trasporto integrati per gli istituti comprensivi di un intero distretto urbano. Attraverso lo sviluppo di app dedicate e il coordinamento di flotte di mezzi elettrici e piedibus, si può ridurre in modo significativo il traffico automobilistico nelle ore di punta attorno ai poli scolastici, migliorando la qualità dell’aria. I patti di collaborazione riguardano anche la manutenzione del verde urbano. La gestione e la valorizzazione di parchi cittadini storici o parchi di cintura. Dove una società benefit cura la manutenzione ordinaria e straordinaria. Inserendo nel proprio organico lavoratori svantaggiati del territorio. Trasformando l’area in un hub di eventi culturali e laboratori di educazione ambientale aperti alla cittadinanza.

Welfare di comunità

E’ possibile, inoltre, la co-progettazione di piattaforme digitali per il welfare di comunità. Con “Valore Comune” si può segnalare la buona pratica. Una declinazione molto concreta di un tema che accompagna l’intero percorso della Benefit Competition è il rapporto tra imprese responsabili e Pubblica amministrazione. Questo modello di sinergia territoriale trova oggi una sponda istituzionale ancora più ampia a livello nazionale grazie a Valore Comune. E’ possibile segnalare la propria buona pratica. In questo modo tutte le società benefit hanno la possibilità di presentare le progettualità che hanno realizzato o che vorrebbero realizzare in collaborazione con un’amministrazione locale. Lo spazio nasce per mappare, valorizzare e rendere replicabili le migliori pratiche di co-progettazione pubblica-privata su tutto il territorio nazionale, al fine di favorire la conoscenza delle esperienze esistenti e promuovere nuove opportunità di collaborazione con le amministrazioni locali. Le migliori esperienze vengono presentate a Verona durante l’Assemblea ANCI nello stand del MIMIT, promosse nell’Osservatorio delle Società Benefit de Il Sole24ore e diffuse attraverso il canale Linkedin dedicato. Il MIMIT, in collaborazione con i partner istituzionali, mette a disposizione dei Comuni uno strumento di mappatura geografica per individuare le competenze benefit attive sul territorio. Si può utilizzare nostra mappa interattiva per geolocalizzare le Società Benefit attive nel tuo Comune o nella tua Provincia. Individua subito i partner giusti per avviare progetti di co-progettazione e partnership pubblico-privato.