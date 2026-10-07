Un percorso lungo otto decenni, costruito da Alas con gli operatori della filiera logistica, degli spedizionieri e dell’autotrasporto. Focus sulle trasformazioni in atto e sulle prospettive del settore per analizzare ciò che serve per liberare il potenziale logistico. Durante le celebrazioni a Roma per l’anniversario dell’associazione regionale aderente a Confetra sono state approfondite infrastrutture, Zls e capacità dei principali scali di intercettare maggiori traffici merci. Le Zone logistiche semplificate (Zls) sono aree geografiche delimitate che uniscono porti, aeroporti, interporti e zone produttive per velocizzare il trasporto e la gestione delle merci. Permettono di istituire zone franche doganali dove le merci viaggiano, sostano e vengono lavorate con procedure snelle e sospensione di dazi. Collegano i nodi di scambio (come scali marittimi e centri intermodali) direttamente alle aziende produttive del territorio. La Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (Confetra) rappresenta le categorie imprenditoriali che operano nei settori del trasporto, della spedizione, della logistica, del deposito delle merci. Associa 20 federazioni nazionali di categoria e 70 associazioni territoriali. Stipula sette contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi interconfederali su tutte le principali materie di lavoro e previdenza. Confetra fa parte del Cnel e, attraverso le proprie federazioni, di tutti i principali organismi istituzionali riguardanti i settori rappresentati.

Missione Alas

Il mercato degli spedizionieri e della logistica rappresenta una delle componenti più strategiche dell’economia globale e nazionale. In Italia, l’intero sistema logistico nazionale è stimato a 94,3 miliardi di euro, mentre il mercato allargato del trasporto merci e della logistica si attesta a 121,88 miliardi di dollari incidendo per circa l’8% sul PIL nazionale. I driver fondamentali determinano il valore economico e i meccanismi di valutazione di questo settore attraverso specifici parametri. Il mercato italiano dei corrieri espressi e dei pacchi (Cep) viaggia verso i 10,20 miliardi di dollari, con previsioni di espansione stabili trainate dall’e-commerce. Il valore economico complessivo è fortemente influenzato da fusioni e acquisizioni volte a creare campioni integrati capaci di gestire filiere end-to-end. A Roma l’80° anniversario di Confetra Lazio Alas è stato celebrato a Palazzo Colonna con un incontro dedicato alla storia dell’associazione moderato da Massimo De Donato, giornalista di Radio24, e aperto dal presidente di Alas, Valter Vomiero. Alessandro Panaro, responsabile Maritime & Energy di Srm, è intervenuto nella tavola rotonda con una relazione sulle Zone logistiche semplificate (Zls) e un focus sul Lazio. Le prospettive di sviluppo riguardano in particolare il sistema portuale del Lazio, partendo dalla nuova sfida di Civitavecchia sul fronte della logistica e dei traffici commerciali. “Per sviluppare ulteriormente Civitavecchia non solo sui passeggeri, segmento in cui siamo già tra i leader a livello mondiale, ma anche sulle merci sono fondamentali i collegamenti- evidenziano gli operatori-. Attendiamo il completamento della Civitavecchia-Orte, un’opera strategica che consentirà al porto di collegarsi in maniera più efficace con A1, E45, l’Italia centrale e il versante adriatico“.

Infrastrutture

Un passo importante è stato già compiuto sul fronte ferroviario con il completamento dei collegamenti di ultimo miglio all’interno dello scalo. E’ in via di approvazione definitiva il regolamento per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria portuale. Un passaggio necessario per renderne pienamente operativo l’impiego da parte degli spedizionieri. Altro tema centrale è lo sfruttamento, anche attraverso le opportunità derivanti dalla ZLS, dell’ampio retroporto disponibile e il rafforzamento del rapporto tra Civitavecchia e le aree produttive del Lazio, a partire da Santa Palomba. Con l’obiettivo di aumentare i carichi in esportazione. “Le navi arrivano con container pieni e dobbiamo lavorare perché possano ripartire altrettanto cariche- sottolineano nel comparto-. Occorre costruire un rapporto sempre più stretto con il territorio e con il suo sistema produttivo, riducendo la movimentazione dei contenitori vuoti”. Fondamentale è la complementarità tra Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. In particolare a Fiumicino è in corso la realizzazione del primo stralcio funzionale, destinato alla darsena pescherecci, del porto commerciale pubblico, progettato con infrastrutture dimensionate sulle esigenze delle navi di nuova generazione e destinato ad aprire in futuro nuove opportunità per il mercato romano. A Gaeta, invece, gli interventi realizzati negli ultimi anni sulle infrastrutture portuali stanno consentendo di ampliare le possibilità operative dello scalo e di rafforzarne la funzione commerciale, oltre che quella per le crociere delle navi boutique. L’obiettivo è far crescere un sistema nel quale i tre porti possano valorizzare le proprie differenti vocazioni. Per Civitavecchia la sfida è trasformare le infrastrutture già realizzate e quelle programmate in nuovi traffici, mettendo sempre più in connessione il porto con Roma, con le imprese del Lazio e con le grandi direttrici nazionali ed europee.