Obiettivo-imprese sostenibili. Meno sprechi energetici e di materiali portano a un risparmio operativo concreto. Attraverso riduzione delle emissioni di carbonio, efficienza energetica, uso di fonti rinnovabili, economia circolare e gestione ottimizzata dei rifiuti. Attenzione alle condizioni di lavoro, salute e sicurezza, diversità, welfare aziendale e impatto positivo sul territorio e sulla comunità. Garantire la sostenibilità ecologica e aziendale significa integrare la tutela dell’ambiente, il benessere sociale e una corretta gestione economica nei processi di business attraverso i criteri ESG (Environmental, Social e Governance). Migliora l’immagine del brand e la fiducia dei consumatori, oltre a facilitare l’accesso ai finanziamenti e ai punteggi nelle gare pubbliche. Consente di rispettare le direttive europee sulla rendicontazione non finanziaria, come la normativa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). GreenCam è la piattaforma del Sistema camerale dedicata a transizione energetica, sostenibilità ambientale, economia circolare.

Cooperazione

Si tratta di uno strumento finanziato dal Pnrr nell’ambito dell’accordo di cooperazione tra Unioncamere e il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Offre un servizio gratuito di accompagnamento dedicato alle piccole e medie imprese, e in generale ai territori. Lo scopo è fornire un’informazione completa su tematiche relative al miglioramento delle condizioni ambientali ed energetiche. In particolare GreenCam consente di informare e formare i soggetti territoriali con interesse sull’implementazione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer). Attraverso documenti e video pillole di approfondimento, eventi sul territorio, esperti e simulazioni. La piattaforma assicura anche un servizio di orientamento sugli strumenti istituzionali sviluppati nell’ambito della sostenibilità ambientale e della transizione energetica. GreenCam fornisce un servizio di simulazione di prefattibilità di una comunità energetica rinnovabile (Cer), denominato CERCam. Le imprese che vi accedono, inserendo una serie di dati specifici, sviluppano automaticamente un report utile ai fini di una valutazione di fattibilità tecnica ed economica di una Cer, da costituire o già costituita.