Sociale

Transizione energetica e sostenibilità: progetto per le imprese

La Chambre valdôtaine avvia un laboratorio sulla sostenibilità e l'economia circolare

Di Giacomo Galeazzi
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Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Obiettivo-imprese sostenibili. Meno sprechi energetici e di materiali portano a un risparmio operativo concreto. Attraverso riduzione delle emissioni di carbonio, efficienza energetica, uso di fonti rinnovabili, economia circolare e gestione ottimizzata dei rifiuti. Attenzione alle condizioni di lavoro, salute e sicurezza, diversità, welfare aziendale e impatto positivo sul territorio e sulla comunità. Garantire la sostenibilità ecologica e aziendale significa integrare la tutela dell’ambiente, il benessere sociale e una corretta gestione economica nei processi di business attraverso i criteri ESG (Environmental, Social e Governance). Migliora l’immagine del brand e la fiducia dei consumatori, oltre a facilitare l’accesso ai finanziamenti e ai punteggi nelle gare pubbliche. Consente di rispettare le direttive europee sulla rendicontazione non finanziaria, come la normativa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). GreenCam è la piattaforma del Sistema camerale dedicata a transizione energetica, sostenibilità ambientale, economia circolare.

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Cooperazione

Si tratta di uno strumento finanziato dal Pnrr nell’ambito dell’accordo di cooperazione tra Unioncamere e il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Offre un servizio gratuito di accompagnamento dedicato alle piccole e medie imprese, e in generale ai territori. Lo scopo è fornire un’informazione completa su tematiche relative al miglioramento delle condizioni ambientali ed energetiche. In particolare GreenCam consente di informare e formare i soggetti territoriali con interesse sull’implementazione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer). Attraverso documenti e video pillole di approfondimento, eventi sul territorio, esperti e simulazioni. La piattaforma assicura anche un servizio di orientamento sugli strumenti istituzionali sviluppati nell’ambito della sostenibilità ambientale e della transizione energetica. GreenCam fornisce un servizio di simulazione di prefattibilità di una comunità energetica rinnovabile (Cer), denominato CERCam. Le imprese che vi accedono, inserendo una serie di dati specifici, sviluppano automaticamente un report utile ai fini di una valutazione di fattibilità tecnica ed economica di una Cer, da costituire o già costituita.

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Foto di Anders J su Unsplash

Sostenibilità

Dunque Unioncamere aiuta le aziende italiane nella transizione energetica con guide pratiche, bandi di finanziamento e strumenti digitali dedicati alle energie rinnovabili. Tra gli obiettivi principali: promuovere il passaggio alle fonti di energia pulita. Ridurre i costi in bolletta delle imprese. Sostenere la nascita delle Cer, le Comunità energetiche rinnovabili. Il sistema camerale usa il portale GreenCam per informare e formare le imprese. Offre lo strumento CERCam per simulare la prefattibilità tecnica ed economica di una comunità energetica. Mette a disposizione incentivi a fondo perduto tramite iniziative come il Bando Impresa Sostenibile 2026. Finanzia l’acquisto di impianti a fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la certificazione ISO 50001. In generale la transizione energetica è il passaggio globale da sistemi di produzione e consumo di energia basati su fonti fossili – come petrolio, carbone e gas naturale – a fonti di energia rinnovabili, come l’eolico e il solare, per raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2050. È parte della strategia internazionale adottata dai governi per contenere il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.
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Foto di Ron Lach : https://www.pexels.com/it-it/foto/cielo-nuvole-ambiente-simbolo-9035234/

Laboratorio

Dintec (consorzio per l’innovazione tecnologica) è l’agenzia in house di Unioncamere, delle Camere di Commercio e dell’Enea. Supporta imprese e pubbliche amministrazioni nei processi di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, operando in stretta integrazione con il sistema camerale. La Chambre valdôtaine, in collaborazione con Dintec, promuove un laboratorio gratuito rivolto alle imprese valdostane sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare. L’obiettivo è fornire alle aziende strumenti pratici per affrontare i cambiamenti legati alla transizione ecologica, migliorando l’organizzazione interna, riducendo gli sprechi e individuando nuove opportunità di sviluppo. Sul fronte della sostenibilità, il percorso approfondisce temi come la gestione dei rischi legati al clima, le certificazioni, la rendicontazione delle attività ambientali e sociali e gli strumenti utili a comunicare in modo trasparente l’impegno dell’impresa. Per quanto riguarda l’economia circolare, l’attenzione sarà invece rivolta alla possibilità di ridurre il consumo di risorse, prolungare la vita dei prodotti, recuperare materiali e trasformare gli scarti in nuove risorse per i processi produttivi. Il laboratorio prevede tre incontri di due ore ciascuno, due online e uno in presenza, con il supporto di esperti. Le imprese partecipanti saranno accompagnate nell’individuazione di soluzioni concrete applicabili alla propria attività. L’iniziativa rientra nel progetto “Transizione energetica e sostenibile”, finanziato attraverso il Fondo perequativo di Unioncamere 2025-2026, che coinvolge le Camere di commercio italiane in attività di sostegno alle imprese sui temi della transizione ecologica, dell’efficienza energetica e dei nuovi modelli di produzione e consumo dell’energia
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