La transizione digitale è il processo di evoluzione da procedure analogiche e cartacee a sistemi elettronici e digitalizzati. È un cambiamento strutturale che coinvolge imprese, pubblica amministrazione e società. L’obiettivo è ridurre le inefficienze operative, ottimizzare i servizi e promuovere l’innovazione. Per le imprese la transizione digitale consiste nell’integrare tecnologie digitali nei processi produttivi, nella gestione aziendale (per esempio cloud, IoT, intelligenza artificiale) e nel rapporto con i clienti. Così da aumentare la competitività e ridurre gli sprechi. nel settore scolastico riguarda l’ammodernamento dell’organizzazione e la didattica digitale integrata, supportata da specifici percorsi formativi fruibili tramite il portale Scuola futura. Una dote di 150 milioni di euro nel triennio 2026-2029, finanziata dalle Camere di commercio ma che sarà integrata con ulteriori fondi regionali, per sostenere la transizione digitale e green delle imprese. Parte mercoledì 8 luglio, il nuovo Bando Voucher doppia transizione dei Pid (Punti impresa digitale) delle Camere di commercio.

Voucher digitale

Lo scopo è quello di accompagnare le piccole e medie imprese con azioni di assistenza e finanziamenti fino a un massimo del 70% delle spese sostenute per l’acquisto di tecnologie, formazione e consulenza, con un focus sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale e sul passaggio al modello Transizione 5.0. L’iniziativa rientra nel percorso avviato nel 2017 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme a Unioncamere, ai Competence center e ai Digital innovation hub. Ad oggi, la rete dei Pid, presenti in ogni Camera di commercio, ha assistito con iniziative di informazione e formazione un milione di piccole e medie imprese. Il sistema camerale inoltre ha mobilitato finora circa 325 milioni di euro in voucher che hanno raggiunto oltre 40mila imprese. Dintec è il consorzio per l’innovazione tecnologica: agenzia in house di Unioncamere, delle Camere di Commercio e di Enea. Da oltre 30 anni rappresenta il partner di riferimento del sistema camerale sui temi della normativa tecnica, della regolazione del mercato, della certificazione, dell’innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità.

Rivoluzione Ai

Il sistema camerale è una rete di enti pubblici che opera in una logica di solidarietà e sussidiarietà a supporto dello sviluppo dei territori e delle imprese sull’interno territorio nazionale fin nelle realtà più periferiche oltreché nella loro presenza all’estero, con particolare attenzione verso le micro, piccole e medie imprese. La missione è sostenere la dimensione sociale dell’economia favorendo l’innovazione tecnologica, l’alternanza scuola-lavoro, la regolazione del mercato, la transizione ecologica e la formazione. Una vocazione fondata sulla centralità della dignità umana, sul bene comune e sulla conciliazione così da contrastare attraverso la conciliazione la massimizzazione del profitto a discapito dei più deboli. Le attività di Dintec sono focalizzate sui principali ambiti strategici che favoriscono la crescita di un ecosistema imprenditoriale innovativo, competitivo e sostenibile. L’analisi di Unioncamere, con il supporto tecnico di Dintec, quantifica l’impatto dell’azione dei Pid in una crescita della maturità digitale delle aziende, salita dell’8% dal 2019 a oggi. “In questi anni i Punti impresa digitale sono diventati il canale privilegiato di accesso all’innovazione per le imprese, in particolare le micro e piccole imprese”, sottolinea il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. “I voucher che il bando nazionale del sistema camerale mette a disposizione, daranno un sostegno alle pmi per introdurre in azienda le nuove tecnologie della intelligenza artificiale”.