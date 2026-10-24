Una tutela necessaria al sistema Paese. Il Mimit ha fissato le date di apertura per la presentazione delle domande di accesso agli incentivi per l’annualità 2026 delle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella valorizzazione e nella tutela dei titoli di proprietà industriale. In favore dei tre interventi sono stati stanziati complessivi 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni per Disegni+ e 2 milioni per Marchi+. Le domande potranno essere presentate a partire dal 25 novembre per Brevetti+, dal 3 dicembre per Marchi+ e dal 17 dicembre per Disegni+. La misura Brevetti+ intende sostenere le micro, piccole e medie imprese nella valorizzazione economica dei brevetti attraverso contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi specialistici. Le spese finanziabili riguardano progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione, organizzazione e sviluppo e attività di tutela della proprietà industriale. La misura sarà gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La misura sarà gestita da Invitalia per conto del Mimit. Disegni+ punta invece alla valorizzazione dei disegni e dei modelli delle Pmi con sede in Italia attraverso contributi in conto capitale per servizi specialistici esterni finalizzati alla messa in produzione del disegno o modello e alla sua valorizzazione e commercializzazione. Sono finanziabili, tra le altre, spese per prototipi e stampi, consulenze tecniche, certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, business plan, piani di marketing e materiali di comunicazione.

Tutela necessaria

La misura sarà gestita da Unioncamere per conto del Mimit attraverso la piattaforma www.disegnipiu2026.it. Marchi+ sostiene le micro, piccole e medie imprese nella tutela dei marchi all’estero, con contributi in conto capitale per servizi specialistici relativi a progettazione, deposito, ricerche di anteriorità e assistenza legale, oltre alle relative tasse di registrazione. La misura prevede due linee di intervento: la Misura A, dedicata alla registrazione dei marchi presso l’EUIPO, e la Misura B, per la registrazione internazionale presso l’OMPI. Anche Marchi+ sarà gestita da Unioncamere attraverso la piattaforma www.marchipiu2026.it. I titoli di proprietà industriale sono i diritti esclusivi rilasciati tramite brevettazione o registrazione dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), come previsto dal Codice della proprietà industriale. Si dividono principalmente in categorie. Titoli ottenuti mediante brevettazione. Brevetti per invenzioni: proteggono soluzioni tecniche nuove a problemi tecnologici (durata: 20 anni, non rinnovabili). Brevetti per modelli di utilità: proteggono nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità d’applicazione a macchine, strumenti o oggetti (durata: 10 anni). Certificati di privativa per nuove varietà vegetali: tutelano nuove costituzioni vegetali (durata: 20 anni, o 30 anni per alberi e viti). Titoli ottenuti mediante registrazione. I marchi proteggono segni distintivi di prodotti o servizi come parole, figure, suoni o forme (durata: 10 anni, rinnovabili illimitatamente). Disegni e modelli (Design) proteggono l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte (durata: fino a 25 anni, con proroghe ogni 5 anni). Topografie dei prodotti a semiconduttori: proteggono lo schema tridimensionale dei circuiti integrati (durata: 10 anni).

Brevetti

“L’Italia è terza in Europa per numero di brevetti. Ma la sua propensione all’innovazione è ancora assai meno spiccata di quella di altri Paesi europei”, avverte il presidente di Unioncamere, Andrea Prete in base ai dati elaborati da Unioncamere. In rapporto alla popolazione, infatti, il nostro Paese, con i suoi 2.991 brevetti concessi dall’Epo (European Patent Office), scende diversi gradini della classifica: con 5,1 brevetti per 100mila abitanti, si colloca al decimo posto, al di sotto della media UE (7,0) e molto alle spalle di Svezia, che guida con 17,9 brevetti ogni 100mila abitanti, Germania (15,7), Finlandia (14,2), Austria (13,9) e Danimarca (12,3). E questo, a fronte di una crescita sostenuta nel tempo. Tra il 2012–2022, infatti, il numero complessivo di brevetti europei è cresciuto dell’11,3%, passando da 27.864 a 31.010 titoli concessi. Italia e Francia hanno fatto meglio, registrando entrambe una crescita del 15,3%, mentre la Germania, che peraltro guida la classifica europea con oltre 13mila brevetti, evidenzia una contrazione del 4,1%. “Accelerare sul fronte dell’innovazione è essenziale”, sottolinea il presidente di Unioncamere. “Anche perché il possesso di invenzioni tutelate assicura alle imprese una capacità competitiva maggiore. Non solo innovano di più, ma crescono in produttività, fatturato ed esportazioni”.