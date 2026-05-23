I moduli sono studiati con approccio pratico e orientato all’azione grazie all’utilizzo di esercitazioni e simulazioni. Per partecipare è necessario registrarsi entro il 27 maggio 2026 ed essere iscritti alla piattaforma del progetto Sei attraverso cui Unioncamere

Il mondo come terreno di crescita per il “made in Italy”. L’internazionalizzazione è il processo strategico attraverso il quale un’impresa proietta la propria attività oltre i. Non si limita al semplice export, ma implica una presenza diretta, l’adattamento del modello di business e la ricerca di nuove opportunità nei mercati esteri. In questo ambito

Il 16 giugno, presso il Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari, si terrà l’evento “Obiettivo Export: Imprese e territori del Sud Italia verso la Conferenza Nazionale dell’Export 2026″. Seconda tappa del percorso di incontri territoriali volto a rafforzare il dialogo con il tessuto produttivo nazionale e a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’iniziativa è promossa dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e realizzata in collaborazione con Ice Agenzia, Cdp, Sace e Simest. Si avvale del supporto di

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e Confindustria ed è dedicata alle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia. Nel corso della giornata, le imprese potranno partecipare a sessioni dedicate di incontri B2B con i responsabili degli uffici commerciali di numerose Ambasciate italiane e con i direttori degli uffici esteri dell’Ice, oltre che con esperti di Ice Agenzia, Sace, Simest e Cdp. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sulla piattaforma dedicata entro il 13 giugno 2026.

Aprirsi a nuovi mercati permette alle aziende di poter contare su nuove opportunità di guadagno e una maggiore diversificazione del. Comprendere i propri punti di forza e le aree di miglioramento della propria è il punto di partenza per definire la propria strategia di internazionalizzazione. Il processo di internazionalizzazione, per poter prendere le decisioni più efficaci e lungimiranti richiede il giusto. Servono, inoltre, la disponibilità di numerosi dati sui mercati d’interesse e la conoscenza delle normative e di partner commerciali affidabili e dei giusti referenti.