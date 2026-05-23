Il mondo come terreno di crescita per il “made in Italy”. L’internazionalizzazione è il processo strategico attraverso il quale un’impresa proietta la propria attività oltre i confini nazionali. Non si limita al semplice export, ma implica una presenza diretta, l’adattamento del modello di business e la ricerca di nuove opportunità nei mercati esteri. In questo ambito Unioncamere Lombardia collabora con Nibi, la business school di Promos Italia nel quadro del Progetto Sei. L’obiettivo è sostenere l’export italiano proponendo, insieme alle Camere di commercio lombarde, un percorso formativo. L’ambito di intervento riguarda appunto l’internazionalizzazione. Si tratta di “Go Global“, il piano per costruire e sviluppare relazioni commerciali nei mercati esteri. Il programma è pensato per supportare le piccole e medie imprese lombarde nella fase iniziale del loro percorso di sviluppo sui mercati internazionali. Fornendo strumenti concreti per avviare e gestire in modo strutturato e consapevole le attività commerciali all’estero. Il percorso formativo si compone di 6 moduli online di 3 ore ciascuno nel periodo dal 3 giugno all’8 luglio 2026. L’internazionalizzazione delle aziende italiane è solida, con una propensione all’export (rapporto export/PIL) intorno al 31%. Nel 2025, le esportazioni nazionali hanno raggiunto quota 643 miliardi di euro, confermando il ruolo trainante delle piccole e medie imprese e la capacità dell’industria di generare forti surplus.
Orizzonte-mondo
I moduli sono studiati con approccio pratico e orientato all’azione grazie all’utilizzo di esercitazioni e simulazioni. Per partecipare è necessario registrarsi entro il 27 maggio 2026 ed essere iscritti alla piattaforma del progetto Sei attraverso cui Unioncamere aiuta le imprese a crescere sui mercati internazionali attraverso servizi gratuiti e qualificati. Viene offerta gratuitamente una serie di servizi omogenei su tutto il territorio nazionale. A cominciare dalla formazione attraverso l’accesso a contenuti formativi qualificati sui temi dell’internazionalizzazione, del digitale a supporto dell’export e dell’accesso ai finanziamenti. Poi l’export check up e assessment con l’identificazione dei bisogni e valutazione delle potenzialità verso l’export dell’azienda. Quindi la scelta dei mercati mediante l’identificazione, attraverso lo specifico strumento di Market Selection, del mercato a più alta potenzialità per il prodotto e per le necessità dell’azienda. Poi la definizione della strategia. Con i piani export, infatti, l’azienda riceve il supporto per identificare la strategia di ingresso ai mercati esteri più adeguata alla propria azienda. A ciò si unisce la promozione all’estero. In coordinamento con gli altri attori del sistema Italia per l’internazionalizzazione, le imprese sono accompagnate a cogliere le opportunità di internazionalizzazione e promozione all’estero. Infine “financial advisory e Eu tender service”. Ossia supporto nel cogliere tutte le opportunità derivanti da fonti di finanziamento nazionali, europee e internazionali per l’internazionalizzazione e nel promuovere la competitività aziendale. Per supportare l’orientamento internazionale, il Progetto Sei mette inoltre a disposizione il market explorer. Uno strumento gratuito e accessibile online, utilizzabile direttamente dall’azienda in modo rapido e intuitivo.
Obiettivo export
Il 16 giugno, presso il Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari, si terrà l’evento “Obiettivo Export: Imprese e territori del Sud Italia verso la Conferenza Nazionale dell’Export 2026″. Seconda tappa del percorso di incontri territoriali volto a rafforzare il dialogo con il tessuto produttivo nazionale e a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’iniziativa è promossa dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e realizzata in collaborazione con Ice Agenzia, Cdp, Sace e Simest. Si avvale del supporto di Unioncamere e Confindustria ed è dedicata alle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia. Nel corso della giornata, le imprese potranno partecipare a sessioni dedicate di incontri B2B con i responsabili degli uffici commerciali di numerose Ambasciate italiane e con i direttori degli uffici esteri dell’Ice, oltre che con esperti di Ice Agenzia, Sace, Simest e Cdp. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sulla piattaforma dedicata entro il 13 giugno 2026. Aprirsi a nuovi mercati permette alle aziende di poter contare su nuove opportunità di guadagno e una maggiore diversificazione del rischio aziendale. Comprendere i propri punti di forza e le aree di miglioramento della propria è il punto di partenza per definire la propria strategia di internazionalizzazione. Il processo di internazionalizzazione, per poter prendere le decisioni più efficaci e lungimiranti richiede il giusto know-how. Servono, inoltre, la disponibilità di numerosi dati sui mercati d’interesse e la conoscenza delle normative e di partner commerciali affidabili e dei giusti referenti.
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