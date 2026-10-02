La tenuta produttiva e occupazionale dell’Appennino bolognese, ma soprattutto strumenti e azioni per garantirle. Come l’istituzione di una Zona economica speciale che non si limiti alla semplificazione amministrativa, ma comprenda incentivi, agevolazioni sul costo del lavoro e investimenti infrastrutturali. Sono i temi del confronto al Tavolo di ripresa economica della Città metropolitana di Bologna. A coordinarlo il capo di gabinetto della Città metropolitana Stefano Mazzetti. Tra i partecipanti il sindaco metropolitano Matteo Lepore, la sindaca di Marzabotto a supporto del sindaco metropolitano alle Politiche per l’Appennino bolognese Valentina Cuppi. Le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria del territorio. L’incontro è partito da un aggiornamento sull’andamento dell’economia appenninica, presentato da Guido Caselli, vicesegretario generale di

Unioncamere

Emilia-Romagna. I dati descrivono un territorio vitale. Con un valore aggiunto in crescita dello 0,4%, presenze turistiche aumentate del 129% dal 2014 e una popolazione prevista ancora in aumento del 3% al 2050, in controtendenza rispetto a gran parte dell’Appennino italiano. Il territorio presenta inoltre una forte identità industriale. Il manifatturiero rappresenta il 35% degli addetti, con oltre 10.000 occupati, e la metalmeccanica il 23%. Emergono tuttavia segnali da non sottovalutare. Nell’ultimo anno gli addetti sono diminuiti dello 0,3%, con flessioni del 2,9% nel manifatturiero e del 3,2% nella metalmeccanica. Mentre l’occupazione cresce negli altri Appennini e nel complesso della città metropolitana.