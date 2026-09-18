Salute e nutrizione: il provvedimento del consigliere Francesco Riva al centro del 22° congresso nazionale Sisa (Società italiana di scienze dell'alimentazione)

Via libera dall’assemblea del Cnel al disegno di legge delega per sostenere la prevenzione e l’educazione alimentare lungo tutto l’arco della vita. “La prevenzione è la chiave di volta per la sostenibilità del welfare”, spiega il professor Francesco Riva (consigliere Cnel e responsabile delle relazioni esterne di Galeno). Il relatore della norma porta le nuove linee guida all’attenzione della Società italiana di scienze dell’alimentazione (Sisa). Ed esprime il suo apprezzamento per “l’approvazione di questo disegno di legge”. Un’iniziativa nata per “favorire il benessere delle persone. Il disegno di legge delega interviene su un’ampia gamma di ambiti. Dall’alimentazione allo sport, dalla formazione alle attività di sensibilizzazione. Il professor Riva evidenzia il forte legame tra la riforma e i lavori del congresso Sisa. “Le misure sono rivolte all’intera popolazione- osserva lo scienziato-. La prevenzione è la chiave di volta per garantire una buona salute. Per ridurre i rischi. E per contrastare il decadimento fisico. Questo vuol dire migliorare la vita dei cittadini, giovani e anziani. E al tempo stesso contribuire alla sostenibilità del welfare“. L’approvazione del ddl, aggiunge Riva, “valorizza la funzione del Cnel di ascolto e dialogo dei corpi intermedi, come già avvenuto in materia di oblio oncologico”.

Impegno Cnel

Sul tema della sostenibilità del sistema sanitario il presidente del Cnel Renato Brunetta, richiama la necessità di un approccio olistico. “Quella degli stili di vita è una partita vitale che possiamo vincere solo coinvolgendo tutte le espressioni della società civile e i corpi intermedi – afferma Brunetta-. Più benessere significa più crescita e più produttività per l’intero sistema Paese”. Il disegno di legge punta al pieno e attivo coinvolgimento di forze sociali, categorie professionali, università ed enti di ricerca. Tracciando una linea comune con la comunità medico-scientifica della Sisa. E riaffermando la centralità delle scienze dell’alimentazione e della prevenzione medica nel XXI secolo. Per questo l’assemblea del Cnel ha dato il via libera al disegno di legge delega al governo per la promozione di stili di vita sani, attivi e responsabili. Un intervento normativo cruciale che si inserisce perfettamente nel dibattito scientifico del XXII Congresso Nazionale della Sisa (Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione). Il meeting si è focalizzato a Roma sul tema: “Alimentazione nel Nuovo Millennio: Specchio della Società”. Il provvedimento approvato propone un modello coordinato basato su stimoli, cultura e formazione. Prevedendo il sostegno all’attività sportiva, l’educazione alimentare permanente e campagne informative nelle scuole e nei luoghi di lavoro. La norma istituisce inoltre un Comitato interistituzionale. Un Osservatorio permanente presso il Cnel. E la “Giornata nazionale per gli stili di vita sani, attivi e responsabili” (fissata al 28 novembre in memoria di Umberto Veronesi).

Programmi di educazione

La missione di Sisa è favorire incontri e scambi fra cultori di scienza dell’alimentazione e della nutrizione. Realizzare e diffondere documenti e pubblicazioni rilevanti nel settore. Mantenere uno stretto legame fra ricerca scientifica e industria agroalimentare. Coordinare l’attività di ricerca e di studio. Partecipare ad iniziative e programmi di educazione alimentare. Il congresso che si è svolto a Roma il 17 e 18 settembre, ha esplorato i molteplici linguaggi dell’alimentazione. Dalla dieta mediterranea a temi cruciali quali il ruolo del sodio, degli alimenti ultraprocessati e della ristorazione collettiva sostenibile. Ampio spazio è stato dedicato all’interazione tra nutrizione e patologie croniche (oncologiche, reumatologiche, metaboliche e muscolo-scheletriche). Oltreché alle nuove frontiere tecnologiche, dall’intelligenza artificiale alla nutrizione personalizzata. Laddove la sola alimentazione non basta, il congresso Sisa ha approfondito anche le nuove terapie integrate. Confermando la centralità della scienza dell’alimentazione nella medicina del XXI secolo.