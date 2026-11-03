StartupItalia: focus su “Unstoppable Women”

Unstoppable Women è un progetto di StartupItalia pensato per raccontare le storie di migliaia di donne italiane che ogni giorno si impegnano per costruire un modello di leadership alternativo allo status quo sui temi di tecnologia e innovazione. E’ una rubrica di StartupItalia e una community di oltre duemila donne formata da manager, influencer, giornaliste, studentesse, founder, che racconta la strada femminile alla leadership: grazie a casi di successo, interviste, inchieste e report. Unstoppable Women è anche un format live: speech, interviste, dibattito e dialogo sull’importanza dell’inclusione. Il gender gap nell’imprenditoria in Italia indica la forte disparità tra uomini e donne nella creazione, gestione e accesso alle risorse per le nuove imprese. Le imprese guidate da donne in Italia sono circa 1,3 milioni, pari a circa il 22% del totale delle aziende. Secondo i dati sul tema (come quelli di Gem Italia), solo il 24% delle donne ritiene di avere competenze adeguate per fare impresa (contro il 37% degli uomini), il 55% teme di fallire (rispetto al 47% maschile) e solo il 25% percepisce opportunità favorevoli (contro il 33% degli uomini). Il divario generale nel tasso di occupazione tra uomini e donne in Italia si attesta intorno ai 17-18 punti percentuali (ad esempio, circa 69,2% per gli uomini contro 51,1% per le donne), penalizzando la continuità e le risorse spendibili nell’avvio d’impresa.

Focus-gender gap

Il 59,6% dei laureati italiani è donna, con punte del 69,4% nei corsi magistrali a ciclo unico (dato riferito al 2025), ma nelle startup innovative della provincia di Bari le fondatrici sono solo l’11,4%. In particolare, secondo il centro studi Tagliacarne e Unioncamere su dati InfoCamere, nel 2024 le startup innovative a prevalenza femminile erano il 13,6% del totale nazionale. In Puglia erano 82 su 573 (14,3%). I dati vengono ricordati in occasione della nuova tappa di “Quando i numeri non tornano” nell’ambito di Unstoppable Women, il percorso di StartupItalia dedicato all’imprenditoria femminile ospitata all’università Aldo Moro di Bari. Ci sono però anche dati positivi. Sempre in Puglia le startup innovative a prevalenza femminile sono triplicate tra il 2016 e il 2024, con una crescita del 203,7%, superiore alla media italiana del 121,2%. L’evento punta a valorizzare le energie del territorio e favorire nuove opportunità per le donne che vogliono avvicinarsi all’imprenditoria. Tutto questo attraverso tre momenti: Bootstrap, per mettere in moto le idee. Mainstage, dedicato a talento, accesso e imprese. Networking, per mettere in relazione studenti, ricercatori, professioniste, imprenditrici, imprese e community dell’innovazione.

Retribuzioni

In Italia e in Europa, la differenza salariale uomo-donna (gender pay gap) varia molto a seconda che si consideri il divario orario complessivo o quello calcolato su base annua. Includendo fattori come le ore lavorate e i ruoli ricoperti. In Italia il divario sulla retribuzione oraria lorda si attesta intorno al 5,6% (secondo i dati Istat e INPS). Posizionandosi tra i più bassi dell’Unione Europea (dove la media è circa del 12-13%). La differenza sale tra il 20% e il 25,7% (e oltre nel settore privato) quando si considerano gli stipendi totali percepiti su base annua o mensile. Secondo il Report AlmaLaurea, a pochi anni dalla laurea i colleghi maschi guadagnano in media 250-300 euro netti in più al mese rispetto alle donne, con un divario che si accentua nei ruoli di maggiore responsabilità e tra i dirigenti (dove le donne sono una minoranza). In Italia, le donne laureate in discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) costituiscono circa il 16,8% del totale dei giovani laureati, a fronte di una quota del 37% tra gli uomini. Pur rappresentando la maggioranza dei laureati complessivi a livello universitario (oltre il 56-59% del totale), le donne scelgono molto meno i percorsi tecnico-scientifici. Considerando l’insieme degli iscritti e laureati nelle discipline scientifiche, la componente femminile si attesta intorno al 37%–40% (con oscillazioni a seconda degli anni e delle rilevazioni AlmaLaurea o Eurostat). I settori con il divario più marcato restano l’ingegneria industriale/dell’informazione e le ICT (Information and Communication Technology), dove le donne rappresentano una quota molto ridotta dei professionisti (circa 1 su 5 o meno tra gli specialisti TIC). Secondo i dati AlmaLaurea, le laureate STEM mostrano spesso motivazioni forti, voti di laurea mediamente più alti e una maggiore propensione a svolgere tirocini e stage durante il percorso accademico. Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea e AlmaLaurea srl costituiscono i pilastri di un sistema al cui centro ci sono studenti e laureati in tutte le fasi del loro percorso. Orientamento, formazione, lavoro. Una sinergia al servizio, inoltre, di università, imprese e istituzioni, con rapporti annuali e tematici, la banca dati dei curricula vitae, i servizi di placement e di intermediazione.