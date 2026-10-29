orario di lavoro passando al part-time, favorendo l’assunzione agevolata di giovani. L’azienda deve assumere contestualmente un lavoratore con meno di 34 anni di età. La Regione Veneto e Unioncamere stanziano 440mila euro per aiutare il passaggio generazionale nelle imprese artigiane, finanziando percorsi gratuiti di formazione e consulenza per chi subentra alla guida di un’attività. L’iniziativa, a cui la Regione contribuisce con 400mila euro e Unioncamere con 40mila, si rivolge a dipendenti , collaboratori familiari e giovani con esperienza nel settore dell’impresa e sarà gestita da Unioncamere Eurosportello. Per accedervi l’aspirante subentrante dovrà presentare un progetto di ricambio generazionale che indichi come garantire la continuità dell’azienda. I percorsi, costruiti sulle esigenze della singola impresa, riguarderanno gli aspetti organizzativi, gestionali, economico-finanziari e strategici, affiancando alla formazione una consulenza personalizzata. L’iniziativa amplia un programma di sostegno alle pmi approvato ad aprile dalla giunta regionale, portandone il valore complessivo a 594mila euro. “Nell’artigianato il valore dell’impresa non sono i macchinari o il fatturato ma l’esperienza, le abilità professionali, il ‘mestiere’ e le relazioni costruite nel tempo – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Massimo Bitonci -. Quando cambia chi guida l’attività, questo patrimonio deve essere trasferito e accompagnato con fase successiva“. Veneto attraverso l’. Per accedervi l’aspirante subentrante dovrà presentare un progetto di ricambio generazionale che indichi come garantire la. I percorsi, costruiti sulle esigenze della singola impresa, riguarderanno gli aspetti organizzativi, gestionali, economico-finanziari e strategici, affiancando alla formazione una consulenza personalizzata. L’iniziativa amplia un programma diapprovato ad aprile dalla giunta regionale, portandone il valore complessivo a 594mila euro. “Nell’artigianato il valore dell’impresa non sono i macchinari o il fatturato ma l’esperienza, le abilità professionali, il ‘mestiere’ e le relazioni costruite nel tempo – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico-. Quando cambia chi guida l’attività, questodeve essere trasferito e accompagnato con strumenti adeguati. Il nostro obiettivo è rendere più solido il passaggio tra chi ha costruito l’impresa e chi dovrà portarla nella“. La staffetta generazionale è un meccanismo che permette ai lavoratori più anziani vicini alla pensione di ridurre l’passando al part-time, favorendo l’assunzione agevolata di giovani. L’azienda deve assumere contestualmente un lavoratore con meno di 34 anni di età.

Ricambio generazionale

Il ricambio generazionale nelle imprese italiane è una delle sfide centrali evidenziate dai dati di Unioncamere e InfoCamere. A giugno 2025, i titolari di imprese individuali con almeno 70 anni erano 314.824 (pari al 10,7% del totale), in aumento rispetto ai 290.328 del 2015, nonostante una riduzione generale del numero di imprese. Circa il 93% delle aziende iscritte alle Camere di Commercio ha un assetto di tipo familiare (contro una media europea del 50%). E una quota molto rilevante di titolari ha superato i 60 anni. Buona parte delle imprese fatica a superare il passaggio oltre la prima o la seconda generazione (da padre in figlio o nipote), rendendo la pianificazione della successione aziendale un nodo cruciale per evitare la chiusura delle attività. Vengono promossi interventi regionali e locali (come quelli di Unioncamere del Veneto tramite l’Eurosportello o l’avviso nazionale “Transizioni Generazionali”) per accompagnare il cambio della guardia nelle piccole e medie imprese (pmi) e nell’artigianato. I percorsi includono attività gratuite di formazione, orientamento, analisi dei fabbisogni e consulenza mirata per dipendenti, collaboratori familiari o giovani under 35 che subentrano nella guida dell’azienda. Per staffetta generazionale si intende appunto la possibilità di ridurre, mediante accordi aziendali, l’orario di lavoro dei lavoratori più anziani per poter incrementare l’occupazione dei più giovani. Un lavoratore anziano, meno di cinque anni alla pensione, accetta il part time fino alla fine della carriera. Meno stipendio ma anche meno ore in ufficio. In cambio la sua azienda assume un giovane con un contratto a tempo indeterminato.

Eurosportello