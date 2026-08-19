Focus sulla inclusione sociale (attraverso lo sport) delle persone con disabilità. Lo sport è un forte mezzo di inclusione sociale per le persone con disabilità. Aiuta a superare le barriere fisiche e mentali, migliora la salute e crea momenti di gioco e di vita insieme. Numerosi i benefici per la salute e il benessere perché aiuta il corpo a muoversi, fa bene al cuore e dà serenità alla mente. Fa sentire parte di una squadra e riduce la solitudine. Il gruppo, infatti, diventa opportunità di amicizia per le persone con disabilità. Lo sport favorisce una maggiore fiducia in sé, aiuta a scoprire le proprie forze e a valere di più agli occhi degli altri. Ma i campi e le palestre devono essere facili da raggiungere e senza scale o porte strette. Servono sedie a rotelle speciali, bici a due posti o palloni sonori per chi non vede bene. C’è bisogno di maestri preparati. Gli allenatori devono studiare per insegnare a tutti, unendo persone con e senza disabilità nello stesso gruppo. Un esempio virtuoso nasce da un incontro casuale, tra il presidente dell’Ac Crema Enrico Zucchi e l’allenatore di calcio Mario Petrone. Il progetto “Sportabilità”, costruito e realizzato dall’AC Crema, colpisce e fa scuola, Al punto tale da voler essere replicato ed esportato in altre realtà italiane. Petrone, allenatore che ha portato l’Ascoli in serie B nel 2015, si è imbattuto nel progetto Sportabilità. E ha deciso che un’idea così vincente dovesse essere riprodotta nel contesto in cui vive. E cioè Olbia e la Gallura, con le sue spiagge, il mare incontaminato e bellezze naturali imparagonabili.

Sport sociale

Mario Petrone ha voluto perciò confrontarsi con la dirigenza dell’AC Crema 1908,

ente capofila del progetto. Ha chiesto di incontrare il presidente Zucchi e il direttore generale Massimiliano Gnatta. Ha visitato di persona il Centro San Luigi. Informandosi nel dettaglio su tutti i dati relativi al percorso di realizzazione di un progetto di inclusione sociale come Sportabilità.

“Un progetto come questo permette a persone disabili di avvicinarsi ad attività sportive che altrimenti non potrebbero praticare. E così vivere momenti di autentica inclusione sociale- racconta Mario Petrone-. Sono rimasto subito colpito. Da tempo avevo in mente di realizzare qualcosa che andasse in questa direzione e il progetto Sportabilità mi ha aperto gli occhi”. Il contatto tra Petrone e Zucchi è stato Alessandro Ranieri, intermediario Figc, che curando il passaggio di alcuni calciatori all’AC Crema 1908 è venuto a conoscenza della realtà di Sportabilità. Lo stesso Ranieri era presente all’incontro avvenuto tra Petrone e la dirigenza del Crema. “Quando insieme a Petrone abbiamo espresso al presidente Zucchi l’idea di esportare questo progetto, abbiamo subito trovato in lui un grandissimo entusiasmo. E una pronta disponibilità a collaborare – puntualizza Alessandro Ranieri-. È proprio grazie al suo atteggiamento di disponibilità e apertura che ora Sportabilità potrà varcare i confini di Crema e arrivare in Sardegna”.

Oltre la disabilità

Prosegue Mario Petrone: “La mia intenzione è quella di realizzare un progetto simile a Olbia, dove oggi vivo. L’idea è quella di rendere le spiagge attrezzate in modo tale da permettere l’inclusione dei disabili. Il loro accesso al mare e la pratica di sport acquatici, come nuoto, canoa, pallanuoto e

altro ancora”. In Sardegna le spiagge sono aree pubbliche demaniali. Aggiunge Petrone: “L’accesso per i disabili in queste aree non attrezzate è impossibile. E avviene solo in circostanze eccezionali, per una quindicina di giorni l’anno, quando vengono messe in atto iniziative ad hoc. L’ intenzione è quella di estendere a tutta la stagione l’accesso al mare per i disabili. E utilizzare la pratica dello sport come leva per permettere tutto questo. Coinvolgendo non solo l’amministrazione pubblica, ma anche una serie di realtà del terzo settore, esattamente come avvenuto nel progetto Sportabilità”. Sarà “una novità assoluta in Sardegna, dove non esiste nulla del genere”. E per fare questo “ci avvarremo del know-how presente qui a Crema”. Grande la soddisfazione del presidente dell’AC Crema 1908, Enrico Zucchi, promotore di Sportabilità: “Con questo progetto stiamo tracciando un solco, stiamo creando una cultura nuova che andrà ad incidere sul vivere comune. E ciò sta facendo scuola”.