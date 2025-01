Dc, “splendida intuizione”, trent’anni dopo. A raccontare il mezzo secolo di unità politica dei cattolici è lo scrittore Riccardo Clementi. Il proposito di costituire un nuovo partito di ispirazione cristiana, democratico e antifascista, viene elaborato da Alcide De Gasperi e Piero Malvestiti mentre infuriava la seconda guerra mondiale. È uscito in libreria, e in tutti i principali store online, “Questa splendida intuizione” (libreriauniversitaria.it Edizioni, 202 pagine) che, alla conclusione del trentesimo anniversario della fine della Democrazia Cristiana, riflette sulla storia politica e sociale di uno dei più grandi partiti della storia repubblicana. Clementi, giornalista e scrittore classe 1982 e residente in Valdisieve (Firenze), professionista nel settore della comunicazione aziendale, è autore di più di dieci opere di saggistica. Dalla sua penna prende forma un prezioso volume. Sottotitolato “La Dc, 30 anni dopo: disquisizioni su un’idea Democratica e Cristiana”. Lungo tre grandi direttrici tracciate dall’autore vengono interpellati più di trenta autorevoli interventi tra scienziati della politica, rappresentanti politici e istituzionali, professori e giornalisti. Diceva della Dc Aldo Moro: “Un partito che non si rinnovi con le cose che cambiano, che non sappia collocare ed amalgamare nella sua esperienza il nuovo che si annuncia, il compito ogni giorno diverso, viene prima o poi travolto dagli avvenimenti, viene tagliato fuori dal ritmo veloce delle cose che non ha saputo capire ed alle quali non ha saputo corrispondere”.

Partecipazione

“Ci sono molti che nella politica fanno solo una piccola escursione, come dilettanti, ed altri che la considerano e tale è per loro, come un accessorio di secondarissima importanza. Ma per me, fin da ragazzo, era la mia carriera, la mia missione”, scrive Alcide De Gasperi. I contributi dei protagonisti interpellato da Riccardo Clementi indagano la storia della Dc ma anche l’attualità della partecipazione e la crisi del pensiero politico in Italia. Con l’obiettivo di interpretare un presente che reclama risposte nuove e che non può ignorare, o peggio rinnegare, le vicende di cui è figlio. Tra gli interventi, si segnalano quelli di Pier Ferdi­nando Casini, Maurizio Lupi, Giorgio Silli, Lorenzo Cesa, Pierluigi Castagnetti. Bruno Tabacci, Marco Follini, Lorenzo Dellai, David Ermini, Paolo Pombeni, Patrizia Giunti e molti altri. Dunque nell’anno del trentesimo anniversario del tramonto della Democrazia Cristiana, più di trenta autorevoli personalità riflettono sulla storia politica e sociale del partito dalla sua fondazione fino allo scioglimento. “La pazienza è il rimprovero che ci rivolgono sovente come se significasse mancanza di volontà. Come se non fosse la virtù più necessaria nel metodo democratico – sosteneva De Gasperi- Vero è che il funzionamento della democrazia economica esige disinteresse, come quello della democrazia politica suppone la virtù del carattere. L’opera di rinnovamento fallirà, se in tutte le categorie, in tutti i centri non sorgeranno degli uomini disinteressati, pronti a faticare e a sacrificarsi per il bene comune“.

Intuizione storica

L’opera prende le mosse dalla ricorrenza storica dei 30 anni dal tramonto della Dc. E si compone di una sezione introduttiva dell’autore. Di una premessa concettuale a cura di Andrea Peverada. Di una sessione di interviste. E di tre grandi capitoli. Intitolati “Le ragioni e il primato della politica, il valore di un impegno democratico e cristiano”. “Il senso dei partiti, la crisi del sistema, il futuro delle democrazie”. “Riscoprire la laicità illuminata, forgiare pensiero politico, ricostruire speranza”. A seguire alcune testimonianze dal territorio della provincia fiorentina. Poi le conclusioni dell’autore arricchite dal contributo “Il tempo del lievito” firmato da Riccardo Saccenti e dalla postilla di Carlo Fracanzani. “Il libro non è un’operazione di nostalgia – spiega Clementi-. Esprime la volontà di riaffermare che il pensiero non è mai perdente e che, anche quando appare minoritario nei numeri, può rivelarsi lievito. In grado di produrre, in silenzio e con il tempo, fermento salvifico per la politica e per la società“. Prosegue Clementi: “Con questo volume ho cercato di indagare le cause della fine della Dc che sono ampio oggetto di analisi. Ma soprattutto di scandagliare gli oscuri anfratti in cui si è inabissato il pensiero politico. Viaggiando nel tempo e dialogando con persone di spessore, ho provato a suscitare domande che non pretendono risposte definitive. Ma che hanno l’obiettivo di attivare processi generatori di pensiero, dibattito, di humus per la mente e per la contemporaneità“.

Giubileo

Prosegue Clementi: “Per queste ragioni il volume è uscito proprio alla fine del 2024, al termine dei 30 anni dallo scioglimento della Dc. E alla vigilia del Giubileo 2025, non a caso riassunto nel motto ‘Pellegrini di speranza’. Nell’auspicio di innestarsi con l’umanità del nostro tempo in un orizzonte di speranza”. Come recita la quarta di copertina del libro, l’autore ha raccolto “30 + 1 interventi e interviste di memoria, speranza e futuro”. Dove il +1 rappresenta la voglia di fare un passo di elaborazione del pensiero oltre la nostalgia. Per “mettere una piccola pietra nella cattedrale che è il nostro domani”. Il volume, per come è impostato, si pone così come uno dei più estesi testi contemporanei che elaborano riflessioni intorno alla fine della Democrazia Cristiana a 30 anni dal suo epilogo. “Questa splendida intuizione” è stato presentato in anteprima alla Biblioteca di Pontassieve (Firenze) nell’ambito dell’evento “Autori sotto l’albero, un libro per Natale”.