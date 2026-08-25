Spiagge sicure e accessibili: l’impegno degli “Amici di Claudio”

Le rive del Lago di Como rappresentano ogni estate una destinazione molto frequentata da residenti e turisti, attratti dalla bellezza del paesaggio e dalla possibilità di trascorrere giornate in riva all’acqua. In questo contesto, garantire la sicurezza dei bagnanti e rendere le spiagge accessibili a tutti assume un’importanza particolare. È questo l’impegno dell’associazione “Amici di Claudio”, nata sedici anni fa nel ricordo di Claudio Brunetti, scomparso tragicamente a soli 15 anni nelle acque del lago. L’associazione unisce attività di salvamento, solidarietà e inclusione, promuovendo anche iniziative per permettere alle persone con disabilità di vivere pienamente l’esperienza del lago. Interris.it, in merito alle attività svolte dall’associazione in questa stagione estiva, ha intervistato Patrizia Gobbi, mamma di Claudio e presidente di “Amici di Claudio”.

L’intervista

Gobbi, in quali spiagge e con quali dotazioni state garantendo la sicurezza dei bagnati in questa stagione estiva con “Amici di Claudio”?

“Quest’anno stiamo svolgendo il servizio sulla spiaggia della Breva e a Piona. Per quanto riguarda le dotazioni, utilizziamo le attrezzature consuete: lavoriamo da terra, con la torretta e il pattino e anche i salvagenti a propulsione. Durante questa stagione abbiamo effettuato già due salvataggi e, in entrambi i casi, abbiamo utilizzato anche il vecchio pattino rosso. In un’occasione è intervenuta in nostro aiuto la Guardia Costiera”.

La collaborazione è molto importante..

“Esatto, cerchiamo, quando è possibile, di collaborare: è una cosa che sostengo da sempre. L’integrazione è importante perché ci si aiuta tutti: chi è in giro con il natante può dare una mano a chi sta operando dall’acqua”.

L’inclusione per voi è un valore fondamentale, in che modo favorite la fruizione delle spiagge da parte delle persone con disabilità e fragilità?

“Già dal 2023 abbiamo iniziato a mettere a disposizione delle persone con disabilità delle sdraio rialzate, una zona d’ombra e presidi che permettono anche a loro di fare il bagno in sicurezza, con l’aiuto dei nostri operatori e dei bagnini. Per noi è importante perché riceviamo un grande ritorno umano, che va oltre l’impegno che possiamo mettere. Ci sono persone che tornano ogni anno e altre che ci hanno scoperto quest’anno e sono contente che esista questo servizio. Persone che altrimenti avrebbero trascorso l’estate chiuse in casa hanno potuto venire da noi, anche semplicemente per stare sulla sdraio senza fare il bagno”.

Si possono svolgere diverse attività…

“Esatto, si può leggere, giocare o semplicemente trascorrere una giornata diversa dalle solite, fuori da un istituto o da casa. Alcune persone non conoscevano questa possibilità e sono arrivate quest’anno, per poi tornare. I posti sono comunque limitati, anche perché allestiamo tutto il sabato sera e smontiamo la domenica, non potendo lasciare sul posto le sdraio e le altre attrezzature”.

Il prossimo 3 ottobre si celebrerà la “7 swim race” da voi organizzata, che messaggio vuole lanciare ai partecipanti?

“Ci saranno molte persone, anche atleti paralimpici e persone con disabilità: è una nuotata che organizziamo proprio per creare inclusione e fare in modo che tutti possano partecipare e ne approfitto per dire grazie a tutti coloro che vorranno partecipare. È anche un modo per coronare e concludere simbolicamente la stagione, in continuità con le attività che svolgiamo normalmente”.