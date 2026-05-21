Un segno di speranza dal paese con la più percentuale di cattolici al mondo. Ne è testimone José Ramos-Horta, presidente di Timor Est e Premio Nobel per la Pace a un quarto di secolo dalla fine del dominio indonesiano e della nascita della Repubblica indipendente. In un mondo che torna pericolosamente a dividersi arriva un messaggio di riconciliazione e di convivenza dalla giovane nazione di Timor Est, la metà est dell’isola ex colonia portoghese, a nord del continente australiano. Prima la visita a Dili del primo ministro australiano Anthony Albanese. Con la firma a una dichiarazione congiunta che inaugura una “Nuova partnership per una nuova era” fra i due paesi. Un’intesa definita “storica” da Albanese, che – ha detto – “consolida una relazione già profonda e la proietta verso una cooperazione più strutturata su economia, su sicurezza e sviluppo”. Accolto nella capitale timorese, Albanese ha incontrato il presidente Jose Ramos Horta e il primo ministro Xanana Gusmao, entrambi già leader della resistenza contro l’occupazione portoghese, prima di rivolgersi al parlamento nazionale. Il primo ministrò australiano ha ringraziato per l’accoglienza. E ha sottolineato che “Australia e Timor-Leste (il nome ufficiale dello Stato) guardano a un futuro condiviso, fatto di resilienza economica, sicurezza energetica e stabilità regionale”. Al centro della visita la firma di una dichiarazione che istituisce una “nuova partnership per una nuova era”. Il documento fissa un impegno comune per una regione aperta, stabile e prospera, basata su cooperazione, consultazione e rispetto reciproco. Con un sostegno concreto alle priorità di sviluppo della nazione di Timor Est e al rafforzamento dei legami tra i due popoli. A dare sostanza all’intesa, una serie di annunci economici di rilievo. Il primo ministro australiano ha presentato un pacchetto di cooperazione economica che include finanziamenti per sostenere l’adesione e la partecipazione di Timor Leste all’Asean (l’associazione delle nazioni del sudest asiatico) e all’Organizzazione mondiale del commercio. Sul fronte sociale, l’Australia investirà 220 milioni di dollari. Si tratta di una nuova iniziativa per lo sviluppo umano, destinata a migliorare la qualità e l’inclusività dei servizi sanitari, educativi e per la disabilità nel paese. Nei giorni successivi il primo ministro australiano si è recato in Indonesia per una visita di Stato.

Segno di speranza

Mercoledì scorso si è celebrato il giorno dell’indipendenza di Timor Leste. Racconta José Ramos-Horta: “Quando dal 2001 ho iniziato ad assumere alte funzioni di Stato, l’ho fatto giuramento di servire bene il popolo, di contribuire a consolidare la pace, la stabilità politica, il buon governo, l’approfondimento della democrazia”. Prosegue il Premio Nobel per la Pace: “Queste erano e sono condizioni sine quo non affinché le famiglie timoresi e straniere che lavorano e risiedono nel paese possano vivere in piena pace e sicurezza. La costruzione di uno Stato è un processo lungo, senza cross, richiede una leadership visionaria, altamente qualificata, esperta, prudente e anche audace nel sognare e pianificare, assumersi rischi e scommettere sulle innovazioni”. Oggi, “quando manca un anno alla fine del mio mandato presidenziale, vi parlo con serenità, con coscienza pulita, di dare il meglio di me a questa Patria di questo popolo generoso”. José Ramos-Horta cita le parole di Papa Francesco quando visitò Dili il 12 settembre 2024: “Abbi cura di questo meraviglioso popolo”. E rivela: “E’ diventato il mio motto”. Da qui il racconto di cos’è oggi Timor orientale: “Progetto vivente di libertà, democrazia, pace e benessere dei più poveri. Un Paese non può essere visto solo attraverso proiezioni macroeconomiche, aliquote ed equilibri fiscali. Uno Stato non si limita a indicatori. Un popolo non entra in un foglio elettronico. Si confrontano realtà incomparabili, dimenticando che la maggior parte dei paesi con cui siamo messi fianco a fianco ha oltre mezzo secolo di consolidata indipendenza, lunghe traiettorie istituzionali e basi economiche più radicate. Continuiamo a costruire e consolidare lo Stato, viviamo ancora realtà dei Paesi meno sviluppati (LDC) e del gruppo G7+”.

Sicurezza

Afferma José Ramos-Horta: “Il Paese è cambiato profondamente in soli vent’anni. Un popolo più felice per la sicurezza e la tranquillità che prevalgono nei villaggi e nelle città, per i benefici materiali collettivi di cui godono oggi, scuole, università, servizi sanitari, elettricità, strade, connessioni. Il Timor orientale di oggi è inequivocabilmente un paese diverso da quello che abbiamo incontrato all’inizio di questo secolo, al momento del ripristino dell’indipendenza, e profondamente distinto da quello esistente nel 1975. È un Paese con istituzioni più consolidate, infrastrutture in espansione e una generazione giovanile più qualificata e sempre più connessa al mondo. È anche un’oasi di pace, tranquillità, sicurezza e tolleranza, in un mondo fatto di guerre, crisi energetiche, alimentari, economiche e finanziarie e disastri naturali di frequenza e intensità senza precedenti”. Sostiene il Premio Nobel per la Pace:”Siamo un paese democratico, dove si rispettano le libertà e i diritti fondamentali, ben posizionato negli indici internazionali di democrazia e libertà di stampa. Viviamo in un paese dove non ci sono tensioni etniche o religiose, e dove la criminalità organizzata di origine nazionale non esiste e la criminalità violenta rimane ridotta, soprattutto se paragonata ad altre realtà. Un paese che, nonostante la sua gioventù, si è affermato in maniera coerente nel mondo, rafforzando le relazioni con i paesi amici e vicini e consolidando la sua presenza nella regione e sul piano internazionale – Cplp, Asean e nel sistema delle Nazioni Unite – contemporaneamente adotta e rispetta le pertinenti convenzioni internazionali”. In questo percorso di affermazione esterna s”i evidenzia l’adesione all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e all’Asean, pietre miliari diplomatiche che definiscono la posizione di Timor orientale nella regione e nel mondo. Nel 2029 Timor orientale assumerà la presidenza dell’Asean, una grande sfida, come si prospettano opportunità inimmaginabili alcuni anni fa. Tutte queste trasformazioni hanno senso solo quando si riflettono nella vita concreta delle persone. È il benessere delle famiglie, l’accesso alla salute, la qualità dell’istruzione e le opportunità offerte ai nostri giovani che si misura in ultima istanza il successo del nostro cammino come nazione“.

Progressi

La CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) è un’organizzazione internazionale nata nel 1996 che unisce i nove Paesi del mondo in cui il portoghese è lingua ufficiale. Il suo scopo è promuovere la lingua, la cooperazione economica, culturale e politica tra gli Stati membri. “Guardiamo con attenzione ai progressi compiuti nello sviluppo umano e, con altrettanta lucidità, alle sfide che ancora persistono- spiega José Ramos-Horta-. Dal punto di vista sociale e umano, il progresso è reale e misurabile con giustificata soddisfazione nazionale. Sulla base dei dati del Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) relativi al Rapporto sullo sviluppo umano 2025 (dati 2023/2024), Timor Est registra un progresso consistente nel suo indice di sviluppo umano (IDH), raggiungendo circa 0,634, il che lo colloca nella categoria di sviluppo umano medio e nella posizione 142 a livello mondiale. In un quadro comparativo dei paesi della Cplp, senza considerare Brasile e Portogallo, Timor orientale presenta attualmente il secondo miglior indicatore di sviluppo umano. Riflettendo un’evoluzione significativa negli ultimi decenni rispetto a 0,507 del 2000. Oltre il 56% della popolazione sotto i 25 anni – una benedizione che ci porta grandi potenzialità e maggiori responsabilità. La nostra democrazia si afferma con partecipazione civica e fiducia nei processi elettorali. Un patrimonio collettivo che dobbiamo preservare e approfondire. Tuttavia persistono sfide strutturali che non possiamo ignorare né rimandare”. Sottolinea il Premio Nobel per la Pace: “Una parte della popolazione vive ancora al di sotto della soglia di povertà; più di due terzi dei timorsi risiedono in zone rurali, dove l’accesso ai servizi di base è ancora limitato. L’economia rimane dipendente dal settore petrolifero, mentre gran parte della popolazione dipende dall’agricoltura di sussistenza. Una realtà che richiede trasformazione”. Rimangono debolezze, osserva, “il tasso di alfabetizzazione nelle zone rurali è intorno al 67% e molti giovani incontrano difficoltà nell’accesso all’occupazione e alla formazione professionale, sfide che interpellano direttamente le nostre politiche pubbliche. Nell’istruzione superiore la trasformazione è significativa. Da una realtà inesistente nel 1974 e da una sola università nel 2002 con circa 3.085 studenti, siamo passati a 20 università e circa 68.997 studenti, e una nuova generazione di quadri qualificati”. il presidente José Ramos-Horta si congratula “con tutti i timoresi, la cui iniziativa ha permesso di realizzare molte delle nostre università private. Mi congratulo inoltre con il governo per il sostegno finanziario a questi istituti di istruzione superiore, contribuendo al miglioramento delle infrastrutture, delle attrezzature e delle condizioni di istruzione“.