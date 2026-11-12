La sostenibilità aziendale è la capacità di un’impresa di generare valore economico nel lungo periodo integrando in modo equilibrato tre dimensioni fondamentali, note con l’acronimo ESG (Environmental, Social, Governance). L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ETS (ASviS) è nata su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Ne è direttore scientifico l’ex ministro Enrico Giovannini ed è una rete di oltre 300 soggetti impegnati per l’attuazione dell’Agenda 2030 dell’Onu e dei suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Tre i parametri della sostenibilità. Ambientale (Environmental): riguarda la riduzione dell‘impatto sul pianeta (riduzione delle emissioni di gas serra, efficienza energetica, uso di fonti rinnovabili, economia circolare e gestione dei rifiuti). Sociale (Social): tutela il benessere delle persone, i diritti dei lavoratori, la diversità, l’inclusione, la parità di genere e il rapporto con il territorio e le comunità locali. Governance (G). Riguarda l’etica d’impresa, la trasparenza nei processi decisionali, la gestione dei rischi e le politiche anticorruzione. Un approccio che non è semplice filantropia o marketing verde (greenwashing). Bensì una strategia di gestione che trasforma i parametri non finanziari in veri e propri indicatori di performance. In Europa, le politiche di rendicontazione e due diligence (come la Corporate Sustainability Reporting Directive) impongono a un numero crescente di imprese di misurare e comunicare in modo trasparente il proprio impatto attraverso standard rigorosi come gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Sostenibilità necessaria

“Più o meno solo il 2% delle imprese con oltre 3 addetti o più dice che la sostenibilità fa la differenza in termini di competitività. Quello che sentiamo ripetere quotidianamente sul falso conflitto tra sostenibilità e competitività sta provocando dei danni culturali drammatici. E sta spingendo tantissime imprese a dire: ‘Sai che c’e’? Io aspetto’. E non colgono invece le opportunità”, spiega Enrico Giovannini. Il direttore scientifico di ASviS è intervenuto al Forum Sostenibilità 2026. Secondo i dati diffusi dall’Istat sulle imprese con oltre 3 addetti, “il 40% delle aziende dicono che stanno facendo operazioni di sostenibilità”. Ma, aggiunge Giovannini, “nei settori che investono in sostenibilità, dati Istat e dati Unioncamere alla mano, aumentano drasticamente competitività, produttività e occupazione anche in un triennio quindi non nel lungo termine”. Eppure “queste imprese rappresentano una quota minoritaria delle imprese italiane perché ci sono alcuni settori in cui le nuove tecnologie non sono ancora disponibili”. L’11° Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile analizzata la condizione del mondo, dell’Unione europea e dell’Italia rispetto ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il report contiene un ampio e dettagliato insieme di proposte per la prossima legislatura, frutto del lavoro di circa 1.000 esperti delle oltre 300 organizzazioni della società civile che aderiscono all’ASviS. “Siamo a quattro anni dalla scadenza di questo percorso avviato nel 2015 dalle Nazioni Unite– osserva Giovannini-. Secondo l’Onu solo il 15% dei target sarà raggiunto. Per il 43% si rilevano miglioramenti contenuti e per il rimanente 32% una stagnazione o un peggioramento rispetto a dieci anni fa”.

Quadro Ue

Prosegue il direttore scientifico dell’ASviS: “Anche l’Unione europea mostra segni evidenti di rallentamento e così l’Italia che conferma i suoi pochi punti di forza e i tanti elementi di debolezza. Al punto tale che per cinque obiettivi (sconfiggere la povertà, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, ridurre le disuguaglianze, vita sulla terra, pace, giustizia e istituzioni solide) la condizione del nostro Paese è oggi peggiore di quella registrata nel 2010″. Tralasciando le proposte relative alle politiche settoriali l’ASviS avanza tre proposte che, se accolte, cambierebbero in modo significativo e durevole il Paese. Perché, precisa Giovannini a La Stampa, cambierebbero il modo di disegnare le politiche. Primo, definire urgentemente una Strategia nazionale di sviluppo sostenibile capace di orientare e coordinare le singole politiche settoriali, superando la frammentarietà che ha caratterizzato anche questa legislatura. Altri Paesi si sono dotati di strumenti efficaci in questa direzione e non si vede perché il nostro non possa fare altrettanto. Secondo, dotare l’Italia di una “governance anticipante”, così da renderla capace di affrontare i rischi, ma anche di cogliere le opportunità future. Prendendo spunto da quello che fanno altri Paesi, è possibile aiutare in modo strutturale le classi dirigenti (non solo pubbliche) per renderle capaci di allungare lo sguardo e fare scelte lungimiranti. Giovannini fa riferimento “alle infrastrutture rispetto alla crisi climatica, solo per citare il recente intervento del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, ma lo stesso vale per la politica industriale, l’educazione, la salute, la transizione energetica e tecnologica”. Infine, “ma non meno importante”, l’assunzione del principio di “equità intergenerazionale” come guida per tutte le politiche, coerentemente con la modifica costituzionale avvenuta nel 2022 (che cita “l’interesse delle future generazioni”) e con l’obbligo per il governo (legge 167 del 2025) a valutare preventivamente l’impatto sociale e ambientale delle nuove leggi sui giovani e sulle future generazioni, innovazioni fortemente promosse dall’ASviS. Quindi “se fatta seriamente, la Valutazione d’impatto generazionale (VIG) potrebbe cambiare in profondità il dibattito pubblico e la direzione delle politiche. La norma è di un anno fa, ma si attende ancora il decreto attuativo“.