L’allarme-energia come punto di incontro tra macroeconomia e vita quotidiana delle persone. “Se entro il 2035 la domanda globale di energia crescerà del 35%, non basta sostituire le fonti: serve più energia. L’Italia deve puntare sull’addizione energetica, diversificando il mix e riducendo la dipendenza dall’estero”, spiega il presidente di Unioncamere , Andrea Prete. A Trieste si è svolto il Festival del cambiamento organizzato dalla Camera di commercio Venezia Giulia. “A settembre c’è stata un’impennata dell’inflazione. Ciò significa un aumento del costo del carrello della spesa e in prospettiva anche una crescita del costo del denaro. Tutti elementi che portano a scenari non favorevoli per l’economia – aggiunge Andrea Prete-. E’ chiaro, infatti, che, se aumenta il costo del denaro, per le imprese significa una frenata. E comporta un ridimensionamento degli investimenti. Quindi sicuramente ci aspetta un periodo che speriamo di evitare. Ma ormai sono sette mesi che dura la guerra, o meglio il blocco dello stretto di Hormuz“. Prosegue il presidente di Unioncamere: “E’ indiscutibile che questa impennata del costo dei carburanti sta avendo un impatto rilevante. E speriamo soltanto che nel breve periodo termini questo conflitto mai dichiarato. E che ovviamente si abbia un abbassamento del costo dei prodotti petroliferi. Così da consentire anche di raffreddare l’inflazione che nel frattempo è impennata”.

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