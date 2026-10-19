L’allarme-energia come punto di incontro tra macroeconomia e vita quotidiana delle persone. “Se entro il 2035 la domanda globale di energia crescerà del 35%, non basta sostituire le fonti: serve più energia. L’Italia deve puntare sull’addizione energetica, diversificando il mix e riducendo la dipendenza dall’estero”, spiega il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. A Trieste si è svolto il Festival del cambiamento organizzato dalla Camera di commercio Venezia Giulia. “A settembre c’è stata un’impennata dell’inflazione. Ciò significa un aumento del costo del carrello della spesa e in prospettiva anche una crescita del costo del denaro. Tutti elementi che portano a scenari non favorevoli per l’economia – aggiunge Andrea Prete-. E’ chiaro, infatti, che, se aumenta il costo del denaro, per le imprese significa una frenata. E comporta un ridimensionamento degli investimenti. Quindi sicuramente ci aspetta un periodo che speriamo di evitare. Ma ormai sono sette mesi che dura la guerra, o meglio il blocco dello stretto di Hormuz“. Prosegue il presidente di Unioncamere: “E’ indiscutibile che questa impennata del costo dei carburanti sta avendo un impatto rilevante. E speriamo soltanto che nel breve periodo termini questo conflitto mai dichiarato. E che ovviamente si abbia un abbassamento del costo dei prodotti petroliferi. Così da consentire anche di raffreddare l’inflazione che nel frattempo è impennata”.
Energia-export
“Nonostante guerre, dazi, crisi energetiche, le esportazioni dell’Italia continuano a correre”, evidenzia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Nei primi sette mesi del 2026 l’export è aumentato del 4,6%, quasi il doppio della media europea. Aggiunge il titolare della Farnesina: “I 700 miliardi entro il 2027 sono il traguardo a cui puntiamo. Vogliamo elaborare nuove strategie dedicate proprio ai vostri territori. Ho creato una Direzione Generale per la Crescita e una Sala Export operativa H24. Ho voluto allargare la squadra dell’internazionalizzazione con Unioncamere con cui abbiamo siglato un importante accordo di collaborazione nei mesi scorsi. E mettiamo in rete un nuovo applicativo del Piano per l’Export“. Un ulteriore strumento, “concreto e operativo, per avere contatti, opportunità e strumenti del Sistema Italia”. Verso ogni mercato di interesse, “sempre a disposizione in tasca nel cellulare”. Meno burocrazia, più risposte e più servizi alle imprese. Precisa Tajani: “Al centro anche il tema dell’innovazione e delle nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale. Vogliamo sostenere al massimo tutte le startup, imprese innovative, industrie culturali“. Appuntamento il 17 dicembre a Milano per la Conferenza Nazionale dell’Export.
Caro energia
Intanto nell’Ue manca ancora una definizione di “green loan” (prestito verde) ampiamente condivisa. La definizione di riferimento, basata sulla Tassonomia dell’Ue è spesso percepita dalle banche come di difficile applicazione, soprattutto a causa della carenza di dati e dell’onere operativo legato alla valutazione dei criteri “Do No Significant Harm” (Dnsh – non arrecare un danno significativo) e delle garanzie minime (Ms). Di conseguenza si è assistito al proliferare di standard di mercato e criteri interni alle banche, con la conseguente frammentazione delle prassi e una ridotta comparabilità tra gli istituti. Partendo dal lavoro svolto dall’Autorità bancaria europea (Eba) in materia di prestiti e mutui verdi, la Banca d’Italia nella Nota di Stabilità Finanziaria e Vigilanza n. 52 di ottobre intitolata “Prestiti verdi: una proposta per una definizione europea semplificata” propone una possibile definizione armonizzata di prestito verde che mantenga la Tassonomia dell’Ue come punto di riferimento fondamentale (Tier 1), introducendo al contempo un percorso semplificato basato sulle prestazioni per i finanziamenti destinati all’edilizia e alle attività immobiliari (Tier 2). Si spiega dunque nel documento che “una definizione chiara e utilizzabile favorirebbe lo sviluppo ordinato del mercato e contribuirebbe a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, a ridurre la spesa delle famiglie e a rafforzarne la resilienza agli shock dei prezzi dell’energia“. Nel documento si propone una definizione armonizzata a livello Ue di “green loan” (prestiti verdi) che basandosi sulle raccomandazioni dell’Eba e sulle prassi di mercato prevalenti, mantiene la Tassonomia dell’Ue come punto di riferimento, introducendo al contempo un percorso operativo complementare – e non sostitutivo – fondato su metriche di prestazione energetica già ampiamente utilizzate nei processi di erogazione del credito.
Green loan
Di qui la definizione proposta: “Un finanziamento destinato ad attività di costruzione e immobiliari può essere classificato come “green loan” se segue una delle due seguenti modalità. Prestito verde allineato alla Tassonomia (Tier 1). L’attività sottostante è allineata alla Tassonomia dell’Ue, inclusa la conformità ai criteri di vaglio tecnico (Tsc), al principio “non arrecare un danno significativo” (Dnsh) e alle garanzie minime di salvaguardia. Prestito “green” di tipo operativo (basato sulle prestazioni) (Tier 2): Il prestito soddisfa i criteri di ammissibilità specifici per l’attività indicati di seguito, basati su parametri standardizzati di prestazione energetica (ad esempio classi Epc o Ped). In questa modalità non sono richiesti il rispetto del principio Dnsh né delle garanzie minime di salvaguardia, tuttavia i finanziatori possono applicarli su base volontaria e rendere noto il proprio approccio“. Quanto all’opzione di intervento ritenuta più idonea per introdurre la definizione proposta, si potrebbero sostenere entrambe le soluzioni suggerite dall’Eba (ossia una raccomandazione su un quadro concettuale per i prestiti “green” o un’iniziativa legislativa specifica). In entrambi i casi, tuttavia, sarebbe opportuno che l’adozione della classificazione di “prestito green Ue” rimanesse su base volontaria, al fine di non ostacolare le prassi di mercato ritenute più adatte dai finanziatori ai propri modelli di business. E l’inclusione del prestito nell’ambito dei prestiti “green” avvenisse al momento dell’erogazione, per essere riesaminata solo in presenza di una ragionevole certezza dell’impossibilità di rispettare l’impegno assunto. Inoltre, riferisce Adnkronos, in una fase successiva potrebbero essere suggeriti ulteriori criteri, tenendo conto, ad esempio, dell’elaborazione di un quadro complessivo a livello di portafoglio (come suggerito dalla direttiva Epbd).
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