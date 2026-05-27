Il sorriso più forte della malattia. Si intitola “Federico Bazzan. Le stagioni della felicità” (Edizioni Ares) il libro volume scritto dai giornalisti Emilia Flocchini e Matteo Liut e dedicato alla figura di un giovane scomparso nel 2007 a 26 anni, a causa di un melanoma. Un cammino di fede ispirato da San Francesco e dal Servo di Dio don Oreste Benzi. “Sto vivendo un’esperienza che mi sta insegnando una cosa. Puoi dire di avere un pizzico di fede solo nel momento in cui sai accettare serenamente tutti i momenti della vita, tutte le situazioni belle, tutte le situazioni brutte, la gioia della condivisione e del sorriso, ma anche la tristezza e la disperazione dei momenti bui… Non è facile, ma io come tutti, la sto cercando”, confidava Federico Bazzan. Nel volume viene raccontato attraverso le voci di familiari, amici e colleghi, come una presenza capace di incidere profondamente nella vita degli altri, dal lavoro in banca all’impegno in parrocchia. La sua vicenda, segnata dalla malattia, non viene però proposta come una storia di sconfitta, ma come un percorso in cui emerge la ricerca di un significato anche nelle prove più difficili. Tra le testimonianze, quella della moglie Sara, alla quale Federico ha lasciato una promessa: “In qualunque posto dove sarai io ci sarò; non ti lascerò mai sola». Il padre Valter ne ricorda la disponibilità quotidiana: «Se c’era qualche problema, anche ad esempio una bolletta che non andava o qualsiasi altra cosa, lui risolveva tutto. Non solo

con me, con tutti faceva così”.

Sorriso della fede

Nel libro emerge anche l’impatto che ha avuto sui più giovani, come sintetizza la cognata Manuela, che lo ricorda come un punto di riferimento per molti coetanei e ragazzi in difficoltà: “Per noi è stato un giovane che è riuscito a fare cose che un’altra persona non fa neanche in cent’anni. Lui è riuscito a svegliarli e a far loro percepire le cose davvero importanti e quant’è bella la vita”. A raccontarne la capacità relazionale sono anche amici e colleghi, tra cui Massimo Piovan: “Sapeva leggere in chi aveva accanto i bisogni, i desideri, i doni, le virtù e le potenzialità e sapeva compiere i passi più opportuni, oltre a toccare i tasti maggiormente adeguati, per arrivare ad aiutare, accogliere e far sentire amate e realizzate in pienezza le persone che incontrava“. Il sottotitolo del volume riprende un progetto ideato dallo stesso Bazzan con i Clown4, gruppo di animazione per i giovani di Oppeano, e diventa chiave interpretativa della sua esperienza. “È una scelta felice”, osserva nella prefazione il vescovo di Verona monsignor Domenico Pompili, “perché le stagioni non si giudicano né si commentano: si attraversano. Ognuna ha la sua luce e la sua ombra, la sua promessa e la sua perdita. Quello che cambia è il modo in cui le si abita”.

Vita cristiana

Nel suo invito alla lettura, il vescovo di Adria-Rovigo monsignor Pierantonio Pavanello sottolinea come la vicenda raccontata mostri che “la vita cristiana non mortifica l’umano ma lo porta alla sua pienezza”. Il libro propone così il ritratto di un giovane del nostro tempo, la cui storia continua a

suscitare interesse anche oltre l’ambito religioso. Intrecciando relazioni, responsabilità e

ricerca di senso. Gli autori dell’opera sono Emilia Flocchini (milanese, collabora con Avvenire e con i media della diocesi di Milano e cura il blog Testimoniando) e Matteo Liut (originario della Bassa friulana, giornalista professionista, è responsabile delle pagine d’informazione religiosa di Avvenire). Narrano la storia, del “gioioso” Federico, che era legato alla Comunità Papa Giovanni, come testimoniano i suoi amici nel libro. In san Francesco vede un riferimento fondamentale, cementato dall’appartenenza alla Gioventù Francescana. Anche quando è colpito dal melanoma che gli risulterà fatale, trova nella fede il senso di quanto gli accade: per questo, ancora oggi, affascina chi sente per la prima volta par­lare di lui.

Fiducia nei legami

“Sono morto, ma sono carico”. È stato il commento di Federico quando ha scoperto che il suo tumore, a livello terreno, lo avrebbe condotto in un vicolo cieco. Federico non ha avuto paura e ha continuato a vivere, ad amare, fino alla fine. “Non è retorica, non è eroismo», commenta monsignor Domenico Pompili in Prefazione, “è fiducia nei legami che tengono, è fede in una presenza di­vina che non protegge dalla sofferenza ma che la abita e trasforma dall’interno, fino a farne, parados­salmente, una passione viva“. Prosegue il vescovo di Verona: “Con la pazienza e la cura che merita, questo li­bro racconta una storia ordinaria e straordinaria al contempo, accaduta in una trama abitata. In queste pagine, infatti, la famiglia, l’amicizia, il lavoro, la parrocchia, l’amore, la malattia diventano scrittura di un’esistenza che non ha mai smesso di cercare la propria pienezza. ‘Stagioni’, le chiama il titolo, riprendendo una metafora che Federico stesso ave­va scelto per descrivere il cammino umano. È una scelta felice perché le stagioni non si giudicano né si commentano: si attraversano. Ognuna ha la sua luce e la sua ombra, la sua promessa e la sua per­dita. Quello che cambia è il modo in cui le si abita”.

Senso quotidiano

Aggiunge il vescovo di Adria-Rovigo, monsignor Pierantonio Pavanello, nell’Invito alla lettura: «In un tempo in cui ci chiediamo, talvolta anche con angoscia, in che modo sia oggi possibile tra­smettere la fede, è importante riscoprire l’arte di raccontare la vita di fratelli e sorelle che, come Federico, nella sem­plicità e in modo nascosto, hanno seguito Gesù e hanno configurato a lui la loro vita. Essi ci dicono che è possibile dare un senso pieno ai nostri giorni e affrontare anche la malattia e la morte con la spe­ranza di una “vita altra” che ci attende nel Signore”. Dunque “Federico Bazzan era un testimone”, chiosa monsignor Pompili, “non nel sen­so solenne e distante che la parola a volte evoca, ma nel senso più concreto e quotidiano: qualcuno che, vedendolo vivere, ti convinceva che le paro­le possono essere vere, che i gesti di cura possono essere gratuiti, che il tempo donato non è uno spre­co. La sua affidabilità, la sua amicizia, la sua cura, la sua gioia non erano ornamenti della fede, ma la fede stessa, presa sul serio fino in fondo”.